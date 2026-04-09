화재 취약구역 집중 점검



경남 창원시설공단은 체육시설 이용객의 안전 확보와 화재 예방을 위해 특별 소방 안전점검을 실시하고 있다.

이번 점검은 3월 30일부터 4월 15일까지 3주간 진행되며, 공단이 운영하는 체육시설 14개소를 대상으로 안전시설팀과 사업장 담당자가 합동으로 참여한다.

특히 탈의실, 헬스장, 샤워실 등 화재 취약구역을 중심으로 ▲피난로 확보 상태 ▲전기 설비 및 발화 위험요인 ▲소방시설 작동 여부 ▲초기 대응체계 등을 중점 점검할 예정이다.

공단은 점검 결과에 따라 경미한 사항은 즉시 개선하고, 중대한 사항은 긴급 조치 후 별도 정비계획을 수립해 안전관리를 강화할 방침이다.

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이경균 이사장 직무대행은 "이용객이 안심하고 시설을 이용할 수 있도록 주요 위험요인을 사전에 점검하고 있다"며 "앞으로도 현장 중심의 점검과 관리로 안전한 체육시설 환경을 만들어 나가겠다"고 말했다.

영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr



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