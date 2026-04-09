일산대진고서 학부모 300여명 대상 설명회 개최

임영구 교수 초청…탐구 중심 교육 실질적 변화 공유

교육의 답은 '생각하는 힘'·미래교육 모델 확산 본격화

인공지능(AI)이 일상이 된 시대, 교육의 본질을 '생각하는 힘'에서 찾으려는 움직임이 고양시에서 본격화되고 있다.

인하대학교 임영구 교수가 학부모들에게 IB교육을 설명하고 있다. 고양교육지원청 제공 AD 원본보기 아이콘

경기도고양교육지원청(교육장 이현숙)은 지난 8일 일산대진고등학교 콘서트홀에서 학부모 300여 명이 참석한 가운데 'IB(국제바칼로레아) 교육 학부모 대상 설명회'를 성황리에 마쳤다고 9일 밝혔다.

이번 설명회는 일산대진고등학교가 주관해 운영됐으며, IB 후보학교로서 IB 월드스쿨 인증을 향한 체계적인 준비와 실천 과정을 지역사회와 공유하는 의미 있는 자리로 마련됐다.

설명회에는 제주 표선고등학교 교장을 역임하며 국제바칼로레아(IB) 교육전문가인 인하대학교 임영구 교수가 강사로 참여하여, IB 월드스쿨 운영 경험을 바탕으로 고교 교육 변화와 진로·진학 방향, 그리고 탐구 중심 수업이 학생 성장에 미치는 영향을 심도 있게 안내했다.

특히, 단순한 입시 대비를 넘어 학생의 사고력, 문제해결력, 자기주도성을 기르는 IB교육의 핵심 가치가 구체적인 사례와 함께 제시되며 학부모들의 높은 관심과 공감을 이끌어냈다.

설명회에 참석한 학부모들은 "IB교육이 무엇인지 막연했는데, 자녀의 미래를 위해 왜 필요한지 명확하게 이해할 수 있었다"며, "AI시대에 필요한 교육 방향을 고민해보는 계기가 되었다"고 소감을 밝혔다.

고양교육지원청은 이번 설명회를 계기로 IB교육에 대한 학부모 인식을 확산하고, 초·중·고를 연계한 고양형 IB교육 모델 구축에 더욱 속도를 낼 계획이다.

이현숙 교육장은 "AI와 디지털 기술이 교육의 환경을 빠르게 변화시키고 있는 지금, 학생이 스스로 질문하고 탐구하는 힘을 기르는 교육이 무엇보다 중요하다"며"IB교육은 미래사회에 대응하는 핵심 교육모델로, 이제는 선택이 아닌 필수로 고민해야 할 시점"이라고 강조했다.

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한편, 일산대진고등학교는 IB 후보학교로서 월드스쿨 인증을 목표로 교육과정과 수업 혁신을 지속적으로 추진하고 있으며, 고양교육지원청은 이를 바탕으로 IB교육을 포함한 다양한 미래교육 모델을 탐색하고, AI·디지털 기반 교육과 연계한 수업 혁신 방향을 함께 모색해 나갈 방침이다.

고양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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