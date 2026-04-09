8일 경남행복내일센터 양산센터 개소식 개최

경남 양산시(시장 나동연)는 경남도가 신중년의 제2의 인생설계 지원을 주도적으로 추진한 '경남행복내일센터 양산센터'가 지난 8일 문을 열고 본격적인 운영에 들어갔다고 전했다.

경남행복내일센터 양산센터 개소식. 양산시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 양산센터 개소는 경남도가 도내 실직·퇴직 중장년들을 위해 추진 중인 '경남행복내일센터' 사업의 일환으로, 특히 이용자 접근성이 낮았던 양산 등 동부권 도민들을 위해 경남도가 전액 도비를 투입해 전략적으로 설치한 거점 센터다.

양산시는 이번 센터 유치를 통해 지역 내 4064세대 신중년들이 멀리 창원까지 가지 않고도 집 가까운 곳에서 전문적인 생애 설계와 재취업 교육을 받을 수 있게 된 점에 대해 환영의 뜻을 전했다.

양산센터(동면 소재)는 경남경영자총협회가 수행기관을 맡아 운영하며 ▲중장년 생애설계와 취업역량 강화 교육 ▲재취업 지원 ▲사회공헌과 문화활동 등 신중년을 위한 종합 서비스를 제공할 예정이다.

이에 따라 양산시는 센터 개소를 마중물 삼아 경남도·경총과 협력 체계를 공고히 하고, '양산형 신중년 지원사업'의 효율성을 높이는 데 주력할 계획이다.

특히 신중년의 성공적인 인생 2막 설계를 돕는 '스펙-업 플랫폼 사업', '신중년 고용지원금과 장년 사회보험료 지원', '인생다모작 학교' 등 기존 핵심 사업은 물론, 현장 수요를 반영한 신규 사업을 적극 발굴해 센터와 연계할 방침이다. 이를 통해 신중년의 재취업 역량 강화부터 고용 안정까지 아우르는 실질적인 정책 시너지 효과를 창출한다는 계획이다.

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양산시 관계자는 "경남도에서 양산 지역 신중년들을 위해 귀중한 공간과 프로그램을 마련해 준 것에 깊이 감사드린다"며 "양산시는 이 센터가 동부권 신중년들의 '제2의 인생 설계'를 위한 핵심 기지로 자리 잡을 수 있도록 행정적 지원과 정책 연계에 최선을 다하겠다"고 말했다.

영남취재본부 김수로 기자 relationship6007@asiae.co.kr



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