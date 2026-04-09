학교 냉난방·유류비 직격탄 선제 대응

김대중 교육감 "통합 교육청 기틀 다질 것"

전남도교육청이 중동발 고유가와 물가 상승으로 인한 일선 학교의 재정 부담을 덜고, 전남·광주 교육 통합의 체계적인 준비를 위해 '2026년도 제1회 추가경정예산안' 편성에 본격 착수했다고 9일 밝혔다.

이번 추경은 정부의 추경 편성에 따른 지방교육재정교부금 증액 예상분을 선제적으로 반영한 조치다. 도교육청은 공공요금 인상 등으로 학교 현장이 겪는 재정 압박을 해소하고 아침 간편식, 방과후학교, 돌봄교실 등 핵심 교육 서비스의 질을 높이는 데 중점을 둘 계획이다.

전남도교육청 전경 AD 원본보기 아이콘

이번 추경안에는 전남·광주 교육 통합을 위한 초기 제반 비용도 함께 담긴다. 통합 교육청의 성공적인 안착을 위한 행정적·물적 기반을 초기부터 빈틈없이 구축하겠다는 복안이다.

도교육청은 신규 사업의 외연을 확장하기보다는 본예산에 미처 담지 못한 필수 사업을 보충하는 데 재원을 우선 배분한다는 방침이다. 추경안이 최종 마련되는 대로 전남도의회에 제출해 심의받을 예정이다.

김대중 교육감은 "우리 아이들이 쾌적한 환경에서 학습할 수 있도록 냉난방기 에너지 비용 상승분을 이번 추경에 최우선으로 확대 편성할 것"이라며 "특히 고유가 여파로 어려움이 큰 통학 차량 유류비 등을 적극적으로 지원해 교육 활동에 차질이 없도록 하겠다"고 강조했다.

AD

이어 "전남·광주 통합은 지역 교육의 지형을 근본적으로 바꿀 미래 교육의 핵심 과제"라며 "통합 교육청이 성공적으로 출범해 시너지 효과를 낼 수 있도록 초기 비용을 면밀히 검토해 그 기틀을 견고히 다지겠다"고 덧붙였다.

호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>