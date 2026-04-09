곡성군, 어린이날 '기차마을 대탐험' 풍선 축제 개최
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내달 3일부터 5일까지 특별 이벤트
전남 곡성군이 5월 황금연휴를 맞아 온 가족이 함께 즐길 수 있는 풍선 테마 축제를 열고 어린이 손님 맞이에 나선다.
곡성군은 내달 3일부터 5일까지 사흘간 섬진강기차마을 일원에서 어린이날 기념 특별 이벤트인 '기차마을 대탐험! Hi Fun Balloon Festival'을 개최한다고 9일 밝혔다.
이번 축제는 풍선을 주제로 한 다채로운 콘텐츠를 통해 어린이들이 마음껏 뛰어놀 수 있는 안전한 공간을 제공하고, 가족 방문객들에게 특별한 추억을 선사하기 위해 기획됐다.
공연 프로그램으로는 어린이 명작 뮤지컬 '커다란 방귀'와 '디즈니&애니메이션 OST 콘서트'가 무대에 오른다. 또한 매직 일루전 쇼와 DJ 랜덤댄스 공연이 축제의 열기를 더하며, 행사 기간 내내 마술쇼, 버블쇼, 벌룬아트 등 관객과 호흡하는 버스킹 공연이 상시 운영될 예정이다.
참여형 프로그램도 풍성하다. 잔디광장에서는 터널형 에어바운스를 비롯해 미니 오징어게임, 명량 벌룬 운동회, 애완새 교감 체험, 이동식 천문대 등 이색 체험 부스가 마련된다. 페이스페인팅, 풍선아트, 캐릭터 굿즈 만들기 등 오감을 만족시킬 행사도 준비돼 있다.
특히 군은 어린이날 당일인 5월 5일, 초등학생 이하 어린이들을 대상으로 섬진강기차마을 무료입장 혜택을 제공하며 축제의 의미를 더할 계획이다.
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곡성군 관계자는 "어린이날을 맞아 기차마을만의 차별화된 콘텐츠를 정성껏 준비했다"며 "풍선과 함께 펼쳐지는 이번 축제를 통해 많은 어린이가 가족과 함께 행복한 시간을 보내길 바란다"고 말했다.
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