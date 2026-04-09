이번달 26일까지 신청 접수…800여 명 대상

꾸러미 형태 가정 배송…영양 관리·소비 촉진 기대

경주시는 임산부 건강 증진과 친환경 농산물 소비 확대를 위해 '2026년 임산부 친환경농산물 지원사업'을 추진한다고 9일 밝혔다.

이번 사업은 임산부에게 친환경 농산물 꾸러미를 제공해 태아와 산모의 영양 관리를 돕고, 안전한 먹거리 환경 조성에 초점을 맞췄다.

경주시 제공 AD 원본보기 아이콘

신청 기간은 오는 26일까지이며, 지원 대상은 2025년 1월 1일 이후 출산한 산모 또는 신청일 기준 임신부다.

단 영양플러스 및 농식품바우처 지원 대상자는 제외된다.

지원 규모는 800명으로, 1인당 총 44만원(상반기 20만원, 하반기 24만원)이 지원되며, 총사업비 3억5440만원 가운데 20%는 자부담이다.

대상자로 선정되면 친환경 농산물 꾸러미를 가정으로 배송받을 수 있어 외출이 어려운 임산부의 이용 편의가 높아질 전망이다.

이용 방법은 경북도 농특산물 쇼핑몰 '사이소'를 통해 가능하며, 1회 주문 금액은 4만~10만원 범위로 농산물을 50% 이상을 구매해야 한다.

이달 중 신청 접수와 대상자 선정을 거쳐 온라인 쇼핑몰을 개방하고, 다음달부터 임산부 대상 꾸러미 공급을 본격화할 계획이다.

최혁준 경주시장 권한대행은 "이번 사업이 임산부의 건강한 식생활을 지원하고 지역 친환경 농산물 소비 확대에도 도움이 될 것으로 기대한다"며 "앞으로도 시민 삶의 질을 높이는 체감형 복지정책을 지속적으로 추진하겠다"고 강조했다.

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한편 지난해 임산부 친환경농산물 지원사업은 총사업비 2억1100만원을 투입해 589명에게 꾸러미를 지원하는 성과를 거뒀다.

영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr



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