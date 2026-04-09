지자체·대학·학교 총출동 '초밀착 원팀' 가동

학령인구 감소 위기 극복과 지역 교육 경쟁력 강화를 위해 완도교육지원청과 지역사회가 머리를 맞댔다.

완도교육지원청은 지난 7일 청사 회의실에서 '2026 교육발전특구 시범지역 찾아가는 컨설팅 및 협의회'를 개최했다고 9일 밝혔다.

전남도교육청 학령인구정책과가 주최하고 완도교육지원청 교육지원과가 주관한 이번 행사에는 완도군청, 조선대 산학협력단, 완도수산고 등 지자체와 유관기관의 지역 교육 핵심 주체 20여 명이 참석했다.

완도교육지원청은 '2026 교육발전특구 시범지역 찾아가는 컨설팅 및 협의회'를 개최했다. 완도교육지원청 제공 AD 원본보기 아이콘

이날 컨설팅에서는 도교육청의 교육발전특구 시범지역 운영 계획 소개를 시작으로, 특별교부금 운영 방향 및 예산 집행 기준에 대한 자세한 설명이 이뤄졌다.

참석자들은 완도 지역만의 특성을 반영한 특구 사업 추진 전략을 모색하고, 현장 실행력을 높이기 위한 지속 가능한 협력 체계 구축 방안을 심도 있게 논의했다. 이어진 협의회에서도 지자체와 학교, 유관기관의 적극적인 관심과 참여를 바탕으로 한 구체적인 특구 사업 실행 전략이 집중적으로 다뤄졌다.

이철영 교육장은 "이번 컨설팅과 협의회는 교육발전특구 사업의 방향성을 명확히 하고, 지역과 함께하는 교육 생태계를 구축하는 중요한 계기가 될 것"이라며 "앞으로도 지자체 및 유관기관과 긴밀히 협력해 지역 맞춤형 교육 정책을 지속해서 추진해 나가겠다"고 강조했다.

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한편, 교육발전특구는 학령인구 감소 위기에 적극적으로 대응하고 지역의 교육 경쟁력을 끌어올리기 위해 추진되는 사업으로, 지역 기반의 협력 모델 구축과 교육 혁신을 핵심 목표로 삼고 있다.

호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr



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