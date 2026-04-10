LG 그램 프로 AI 2026

PC 시장의 새로운 먹거리로 불리는 인공지능(AI) 노트북의 핵심은 인터넷, 클라우드를 연결하지 않고도 AI를 구동할 수 있는 '온디바이스'에 있다. AI를 얼마나 빠르고 효율적으로 구동하느냐가 AI 노트북의 성패를 결정한다. LG 그램 프로 AI 2026은 그램 시리즈의 정체성인 가벼운 무게를 유지하며 프리미엄 AI 노트북으로 거듭났다. 에어로미늄 실버 색상의 그램 프로 AI를 2주간 사용해봤다.

'에어로미늄'으로 구현한 가벼운 안정감

2026년형 LG 그램. LG전자. AD 원본보기 아이콘

어두운 회색빛의 메탈 외관이 '테크 아이템'이라는 분위기를 풍겼다. 스크래치가 난 듯 불규칙한 패턴이 빛의 각도에 따라 번들거리며 은은함을 더했다. 전 시리즈 대비 상판은 한층 견고해졌다. 두드리면 빈소리가 나고, 외부 충격에 화면이 쉽게 흔들렸던 지난 시리즈와 달리, 이번 노트북의 상판은 안정감을 줬다. 하지만 견고한 인상과 달리 손으로 들어보면 무게감이 부담스럽지 않았다. 배낭에 넣은 채로 외출했을 때도 그램의 무게감은 느끼기 어려웠다. 결과적으로 그램 시리즈의 정체성이자 강점인 '초경량 설계'는 유지하면서 디자인은 업그레이드된 것이다.

이번 시리즈의 외관은 항공·우주 산업에 주로 쓰이는 '에어로미늄'이라는 소재로 만들어졌다. 알루미늄의 단단함과 마그네슘의 가벼움을 결합한 고강도 메탈 소재로, 스크래치에 강하다. 표면의 미세하지만 불규칙한 결은 다방향 패턴 기술 적용으로 금속의 자연스러움을 더했다. 1.19kg의 가벼운 무게와 견고함을 모두 갖췄다. 모서리가 뾰족했던 과거 시리즈와 달리 모서리 커팅 기법 에어로플레이트가 적용돼 둥글어진 모서리는 편안함을 더했다. 특히 40.6cm 크기의 화면 주변은 딱딱한 소재로 이뤄져 지문이 묻지 않는다는 장점이 있었다.

인터넷 연결 없이도 강의록에서 내용 찾아준다

인터넷을 연결하지 않아도 기기 내부에 내장돼 사용할 수 있는 '그램 챗 온디바이스'가 가장 인상적이었다. 노트북을 관리하는 개인 비서를 얻은 듯했다. 일일이 설정에 들어가지 않고 '화면 밝기를 조정해줘'라고 명령하기만 하면 그램 챗이 일을 대신해줬다.

그램 챗의 '마이 아카이브' 기능을 활용해 강의록의 내용을 질문하고 있다. 이은서 기자. 원본보기 아이콘

특히 '마이 아카이브' 기능이 유용했다. '마이 아카이브' 기능은 기기 내 저장한 자료를 데이터베이스로 생성하고, 이를 기반으로 검색과 답변을 수행하는 기능이다. 사용자는 민감한 정보를 클라우드에 올리지 않고, 폴더를 지정해 먼저 검색할 대상을 정할 수 있다. 실제로 대학 강의록과 필기본을 파일로 저장한 뒤, 특정 이론의 내용과 비판점을 찾아달라고 명령하니 몇초 만에 답을 내놓았다. 사용자가 더이상 일일이 문서에 들어가 키워드 검색을 할 필요가 없어진 셈이다. 사용자가 여러 파일을 오가며 정보를 찾으며 헤매는 대신 그램 챗이 종합적으로 정보를 요약하며 검색 시간을 단축했다.

그램 챗 온디바이스는 LG AI 연구원이 자체 개발한 거대언어모델(LLM) 엑사원 3.5를 기반으로 운영된다. 마이 아카이브 외에도 2초마다 화면이 이미지로 저장돼 그램 챗에서 키워드만 입력하면 필요한 정보를 찾을 수 있는 '타임 트래블', 기기 내 자료를 모바일로 전송할 수 있는 '그램링크 연동' 기능을 사용할 수 있다.

1시간30분이 넘는 영상의 핵심 내용을 코파일럿이 표로 정리해주고 있다. 이은서 기자. 원본보기 아이콘

코파일럿 플러스 PC로서 그램챗과 함께 멀티AI를 구현하고 있다는 것도 장점이다. 특히 한영키 옆 코파일럿 키를 누르기만 하면 키보드로 AI 기능을 사용할 수 있다. 마이크로소프트 엣지 화면 상단의 코파일럿 아이콘을 누르면 해당 페이지와 관련된 질문도 할 수 있다. 실제로 1시간이 훌쩍 넘는 토크쇼의 핵심 쟁점과 관전 포인트를 표로 정리해달라고 하니, 10초 만에 결과를 내놓았다. 긴 시간을 집중해 영상을 보지 않아도 되도록 코파일럿은 '효율적인 영상 소비'를 돕고 있었다. 그 외에도 그림이나 디자인을 완성해주는 코크리에이터, 외국어 영상을 바로 번역해주는 라이브캡션, 화상통화를 몰입감 있게 만들어주는 스튜디오 효과가 제공된다.

이번 그램의 장점은 AI의 높은 생산성으로 만들어낸 결과를 확장할 수 있다는 점이다. 모바일 기기 및 다른 가전과의 높은 호환성 때문이다. iOS와 안드로이드 등 OS 제약 없이 제공하던 기능을 웹 OS까지 확장해 TV, 스마트모니터, 프로젝터 등을 활용한 무선 파일 공유 및 사진 전송, 화면 확장을 통한 회의 진행을 돕는다. 그 외에도 노트북을 잃어버리거나 도난당했을 경우 개인 데이터가 유출되지 않도록 원격으로 관리, 보호하는 '시큐어락' 기능도 새로 추가됐다.

멀티 AI 뒷받침하는 탄탄한 하드웨어

2026년형 LG 그램의 모습. 이은서 기자. 원본보기 아이콘

이런 멀티 AI는 높은 성능의 하드웨어로 구현했다. 그램 프로는 인텔과 AMD, 두 가지 CPU 라인업으로 출시돼 사용 목적에 맞게 선택할 수 있다. 그래픽 성능이 좋은 인텔 코어 울트라 시리즈3 모델을 선택하면 고해상도 영상 편집이나 3D 디자인, 게임 등의 작업을 하기 좋다. AMD 라이젠 AI 모델은 전력 효율이 높아 장시간 충전 없이 외부에서 사용할 수 있다.

특히 인텔 코어 울트라 시리즈3은 AI 연산과 일상 작업을 효율적으로 지원해 다양한 AI 기능을 안정적으로 구현한다. 실제로 그램 챗과 코파일럿을 동시에 사용해도 CPU 구동률이 30~50% 수준에 머물렀다. 게임과 AI를 함께 돌리니 90%까지 올라갔다. 전작 대비 최대 77% 향상된 GPU 성능으로 영상 편집, 고해상도 스트리밍, 게임 플레이 등을 동시에 사용할 수 있다.

AI를 구동하면 뜨거워지는 본체는 듀얼 쿨링팬 시스템으로 제어한다. 전작 대비 팬 유량이 21% 증가해 더 많은 공기를 순환하며 뜨거운 공기를 빠르게 배출시킬 수 있었다. 높아진 냉각 효율로 고사양 작업을 장시간 동안 성능 저하 없이 할 수 있다. 배터리 또한 77Wh이며, 고속 충전이 지원돼 고성능 대비 전력 효율이 높다. 실제로 30분 전원을 연결하니 최대 35.2%가 충전됐다.

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다만 발열이 전혀 없는 것은 아니었다. 화면 밝기를 높인 뒤 여러 AI를 함께 구동하면 30~40분 후에 따뜻한 열감이 느껴졌다. 열감을 식히는 쿨링팬에서 소음이 발생하기도 했다. 전원을 켠 직후 하판의 미세한 열감과 함께 쿨링팬이 돌아가는 소리가 들리는 경우도 있었다.

이은서 기자 libro@asiae.co.kr



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