광주 북구, 30년 넘은 소규모 노후 건축물 무상 점검

15일까지 건축과에서 신청 접수

광주광역시 북구가 지은 지 30년이 넘은 소규모 노후 건축물의 붕괴 및 안전사고 예방을 위해 무상 안전 점검 지원에 나선다.

북구는 15일까지 '소규모 노후 건축물 안전 점검 지원사업' 신청을 받는다고 9일 밝혔다.

관련법상 정기 점검 의무가 없어 관리 사각지대에 놓인 소규모 건축물의 안전성을 확보하기 위해 마련된 이번 사업의 지원 대상은 사용승인 후 30년이 경과하고 연면적 500㎡ 이하, 2층 이하인 소규모 건축물 120여 개소다.

점검은 건축사 등 관련 분야 전문가 2인으로 구성된 '안전점검단'이 직접 현장을 방문해 진행한다. 점검단은 매뉴얼에 따라 건축물의 ▲기울기 ▲침하 여부 ▲옹벽 ▲배수구 ▲창호 상태 등을 종합적으로 살핀 뒤 '우수'부터 '불량'까지 5개 등급으로 평가한다.

1차 점검 결과 미흡이나 불량 판정을 받은 건축물은 관리자의 신청을 받아 우기, 태풍, 동절기 등 기상 취약 시기에 2차 정밀 점검을 추가로 실시한다. 최종 결과는 건축물 소유자 및 관리자에게 통보되며, 이를 토대로 적절한 보수·보강이 이루어지도록 안내할 방침이다.

무상 점검을 희망하는 주민은 북구청 누리집에 게시된 구비 서류를 작성해 북구청 건축과로 제출하면 된다.

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북구 관계자는 "이번 사업은 소규모 건축물의 안전 상태를 객관적으로 파악해 선제적으로 대응하기 위한 것"이라며 "앞으로도 지역 내 안전 사각지대를 적극 발굴해 주민 모두가 안심하고 살 수 있는 안전한 북구를 조성하겠다"고 말했다.

호남취재본부 민현기 기자 hyunki@asiae.co.kr



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