"생명 지장 없어"

이진호. 연합뉴스

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코미디언 이진호(40)가 뇌출혈로 쓰러져 병원 중환자실에서 치료를 받고 있다.


소속사 SM C&C는 9일 "이진호가 뇌출혈로 현재 중환자실에 입원해 집중 치료를 받고 있다"며 "생명에는 지장이 없는 상태"라고 전했다.

이진호는 불법 도박과 음주운전 혐의로 활동을 중단한 상태다. 그는 지난해 인터넷 불법 도박을 한 사실을 인정해 검찰에 불구속 송치됐다. 같은 해 9월에는 인천에서 경기 양평군까지 약 100km를 만취 상태로 운전한 혐의로 검찰에 넘겨졌다.

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이진호는 2005년 SBS 특채 개그맨으로 데뷔했다. SBS 코미디 프로그램에서 '웅이 아버지' 등 캐릭터를 연기하며 이름을 알렸다.

이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr
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