고양국제박람회재단, 보랏빛 화훼 포토존 설치

일산서구청 앞 포토존과 플라워 메시지월 조성

꽃박람회 굿즈 아이디어 공모전 시상식 개최

(재)고양국제박람회재단(대표이사 이창현)이 오는 24일 개막하는 '2026 고양국제꽃박람회'를 앞두고 글로벌 아티스트 BTS와의 협업 포토존 조성과 공식 굿즈 발굴 등 본격적인 홍보 활동에 나섰다.

고양국제박람회재단이 'BTS 월드투어 아리랑 인 고양' 공연을 찾는 국내외 팬들을 위해 일산서구청 앞에 '보랏빛 화훼 포토존'을 조성하고 있다. 고양국제박람회재단 제공 AD 원본보기 아이콘

재단은 'BTS 월드투어 아리랑 인 고양' 공연을 찾는 국내외 팬들을 위해 일산서구청 앞에 '보랏빛 화훼 포토존'을 조성했다고 9일 밝혔다.

이번 포토존은 BTS를 상징하는 보라색을 테마로 수국, 루피너스, 델피늄 등 화사한 봄꽃을 활용해 꾸며졌다. 특히 BTS 멤버별 탄생화를 모티브로 한 스토리 콘텐츠를 함께 선보여 팬들에게 특별한 즐거움을 선사한다.

특히 BTS 멤버별 탄생화를 모티브로 한 꽃 스토리 콘텐츠도 함께 선보여 팬들의 관심이 기대된다.

이와 함께 '플라워 메시지 월'을 운영해 공연에 대한 기대감과 응원 메시지 등을 꽃으로 표현하도록 조성했다. 또 2026고양국제꽃박람회 홍보 해시태그 캠페인을 병행해 온라인에서도 행사를 접할 수 있게 했다.

고양국제박람회재단 이창현 대표이사는 "이번 포토존은 공연과 꽃을 결합해 공연을 기다리는 시간마저 특별한 경험으로 전환하고자 기획했다"며 "2026고양국제꽃박람회의 관심을 자연스럽게 높이고 화훼 문화의 대중적 접근성을 확대하는 계기가 되길 기대한다"고 밝혔다.

한편, 2026고양국제꽃박람회는 '꽃, 시간을 물들이다'를 주제로 오는 24일부터 5월 10일까지 일산호수공원 일원에서 개최된다. 자세한 사항은 행사 누리집과 재단 누리집에서 확인할 수 있다.

재단법인 고양국제박람회재단이 지난 7일 '2026고양국제꽃박람회 공식 굿즈 아이디어 공모전' 시상식을 개최하고 있다. 고양국제박람회재단 제공 원본보기 아이콘

고양국제박람회재단, 꽃박람회 굿즈 아이디어 공모전 시상식 개최

(재)고양국제박람회재단은 지난 7일 '2026고양국제꽃박람회 공식 굿즈 아이디어 공모전' 시상식을 개최했다.

이번 공모전은 '꽃, 시간을 물들이다'라는 박람회 주제를 바탕으로 고양국제꽃박람회의 브랜드와 콘텐츠를 활용한 굿즈 아이디어를 발굴하기 위해 진행됐다.

공모전에는 다양한 연령과 분야의 참가자들이 창의성과 상품성을 겸비한 작품을 제출했으며 전문가로 구성된 심사위원단의 공정한 심사를 거쳐 총 11점의 수상작을 선정했다.

평가 기준은 ▲박람회 주제와의 적합성 ▲창의성 ▲상품성 ▲디자인 완성도 ▲활용 가능성 등이며 홍보 콘텐츠로의 확장 가능성 측면도 고려됐다.

이날 시상식에서 수상자에게 대상, 최우수상 등 상장을 수여했으며 수상작은 올해 박람회 기간 중 전시될 예정이고 추후 상품화돼 온라인을 통해 판매될 것이다.

고양국제박람회재단 이창현 대표이사는 "이번 공모전은 시민과 창작자가 함께 박람회의 가치를 창출하는 참여형 프로젝트라는 점에서 의미가 크다"며 "선정된 우수 아이디어를 바탕으로 관람객이 공감하고 즐길 수 있는 차별화된 굿즈를 선보일 수 있도록 적극 추진하겠다"고 밝혔다.

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한편, 2026고양국제꽃박람회는'꽃, 시간을 물들이다'를 주제로 오는 24일부터 5월 10일까지 일산호수공원 일원에서 개최된다.

고양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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