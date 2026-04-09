법조·문화·기록 분야 동문 경험 공유

부산대학교가 개교 80주년을 맞아 동문과 함께하는 특별한 지식 나눔의 장을 마련한다.

부산대 도서관은 개교 80주년 기념 동문 초청 릴레이 특강 '부산대인과의 만남'을 오는 4월 27일부터 5월 28일까지 교내 새벽벌도서관 1층 새벽마루에서 총 3회에 걸쳐 개최한다.

이번 특강은 국립대학육성사업 '책 읽는 대학'의 일환인 '저자와의 만남' 프로그램을 80주년 특별기획으로 확대 편성한 것으로, 각 분야에서 활약 중인 부산대 출신 저자들이 강연자로 나선다.

강연은 동문의 삶과 경험을 바탕으로 구성돼 재학생에게는 진로 탐색의 계기를, 지역주민에게는 문화·지식 향유 기회를 제공할 예정이다.

1회차(4월 27일)에는 천종호 부산지방법원 부장판사가 '진실이 힘이다'를 주제로 비행 청소년 문제와 공동체 책임에 관해 이야기한다.

2회차(5월 12일)는 주성철 씨네플레이 편집장이 '전공과는 다른 꿈을 꾼다는 것'을 주제로 영화 기자·평론가로 성장한 과정을 공유한다.

3회차(5월 28일)는 배은희 기록연구소 '빨간집' 대표가 '지역을 기록하는 삶'을 주제로 지역사회와 기록의 의미를 전한다.

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강연은 현장과 온라인 생중계를 병행해 운영되며, 부산대 구성원뿐 아니라 지역주민 누구나 참여할 수 있다. 현장 참여는 회차별 선착순 200명까지 가능하고, 온라인은 인원 제한 없이 신청할 수 있다.

우균 도서관장은 "동문의 삶을 통해 대학의 가치와 방향을 함께 나누는 자리"라며 "80주년을 계기로 대학과 지역이 연결되는 지식 교류의 장이 되길 기대한다"고 말했다.

부산대 도서관 동문 특강 포스터. AD 원본보기 아이콘

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



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