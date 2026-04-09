권익위, 동산건널목 유인화·입체화 권고

주민 400명 민원 제기…안전조치 필요성 제기

경기 양주시는 국민권익위원회가 국군수송사령부에 교외선 '동산건널목' 안전조치를 취하도록 권고한 데 대해 환영 입장을 밝혔다.

양주시는 국민권익위원회가 국군수송사령부에 교외선 '동산건널목' 안전조치를 취하도록 권고한 데 대해 환영 입장을 밝혔다. 양주시 제공 AD 원본보기 아이콘

국민권익위원회는 국군수송사령부에 동산건널목을 유인화하거나 입체화하는 등 안전조치를 조속히 이행할 것을 권고했다.

권익위는 1975년 설치 이후 민·군이 공동으로 이용해온 해당 건널목을 우회도로 이용 가능성을 이유로 폐쇄하는 것은 적절하지 않다고 판단했다.

동산건널목은 교외선 재개통 이후 안전조치 필요성이 제기돼 왔다. 교외선은 지난 2025년 1월 11일 21년 만에 운행을 재개했다.

이와 관련해 장흥면 부곡리 주민 400명은 건널목 유지와 안전 확보를 요청하는 고충민원을 국민권익위원회에 제출했다.

현재 동산건널목은 국가철도공단이 유인 방식으로 운영하며 안전관리를 이어오고 있다.

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양주시 관계자는 "이번 권익위 결정은 시민 안전을 최우선으로 고려한 판단"이라며 "관계 기관과 협력해 안전한 이용 환경을 조성해 나가겠다"고 말했다.

양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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