인천시는 소상공인 지원 기관과 기능을 한데 모은 소상공인복합클러스터를 오는 13일부터 운영한다.

복합클러스터는 서구 가정동에 지상 8층, 지하 2층, 연면적 1만5000㎡ 규모로 조성됐다. 이곳에는 기존 인천소상공인종합지원센터가 제물포스마트타운에서 이전하고 인천신용보증재단, 소상공인 관련 단체, 공공기관 등이 입주한다.

시는 소상공인 지원 기관을 집적화해 창업, 경영 개선, 상권 활성화, 금융·복지 지원을 원스톱 서비스로 제공할 계획이다.

아울러 공정거래 지원 기능은 향후 별도의 '인천 소상공인 불공정거래피해상담센터'로 분리해 클러스터 내에서 전문적으로 운영키로 했다.

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인천시 관계자는 "소상공인 지원체계 전반을 혁신해 안정적인 성장 기반을 강화하겠다"고 말했다.

박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr



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