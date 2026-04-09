34개 도시 총 85회 공연

방탄소년단. 빅히트뮤직 제공

방탄소년단. 빅히트뮤직 제공

AD
원본보기 아이콘

그룹 방탄소년단(BTS)이 9일 고양종합운동장 주경기장에서 월드투어 '아리랑(ARIRANG)'의 막을 올린다.


빅히트뮤직에 따르면 이번 투어는 고양 공연을 시작으로 일본, 미국, 독일, 프랑스, 페루 등 34개 도시에서 총 85회에 걸쳐 열린다. K팝 투어 사상 최대 관객을 모을 전망이다. 투어에는 360도 개방형 무대가 설치된다.

고양과 도쿄, 북미 투어를 포함해 총 46회 공연이 매진됐다. 공연기획사 라이브네이션은 "북미와 유럽 41회 공연만으로 티켓 240만장을 판매했다"고 밝혔다.


방탄소년단은 남미 투어 일정을 늘렸다. 전날 위버스를 통해 페루 리마, 칠레 산티아고, 아르헨티나 부에노스아이레스 공연을 각 1회씩 추가한다고 밝혔다. 한국 가수 최초로 콜롬비아 보고타의 에스타디오 엘 캄핀과 부에노스아이레스의 에스타디오 우니코 데 라 플라타에 입성하는 기록도 세운다.

방탄소년단은 이번 투어에서 빌보드 메인 앨범 차트 '빌보드 200'에서 2주 연속 1위를 차지한 5집 '아리랑' 신곡과 기존 히트곡을 선보인다. 고양에서 3일 동안 공연한 뒤 오는 17일 일본 도쿄돔으로 이동해 무대를 이어간다.

꼭 봐야 할 주요 뉴스

'부르는 게 값' 이젠 없어서 못 팔아요…이미 80% 올랐는데 가격 또 50% 뛴다 '부르는 게 값' 이젠 없어서 못 팔아요…이미 80% ...
AD

지민은 팬 플랫폼 위버스에 "공연을 보러 오는 팬들은 꼭 따뜻하게 입어 달라"며 "열심히 준비하겠다"라고 말했다.


이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr
View English Article

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 보면 좋은 기사

새로보기

내 안의 인사이트 깨우기

지식포켓

지식포켓

하루 3분, 퀴즈 풀고 시사 만렙!🔥
Plab+ 놀이와 실험, 그 이상의 확장!

플랩+

생각을 넓히는 실험실, 플랩+
신문의 날 OX퀴즈

신문의 날 OX퀴즈

신문 상식, 얼마나 알고 있나요?

취향저격 맞춤뉴스

많이 본 뉴스

당신을 위한 추천 콘텐츠

놓칠 수 없는 이슈