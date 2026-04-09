복지부, 만성질환 보건의료 전주기 AX 추진

5개 분야 과제당 14억 지원

상반기 중 'AI 기본의료 전략' 수립

정부가 고령화 시대의 핵심 과제인 만성질환 관리를 위해 의료 현장 전반에 인공지능(AI)을 도입하는 '보건의료 AX(인공지능 전환)' 사업에 본격 착수한다. 고혈압, 당뇨 등 환자의 식단 관리부터 병원 간 영상판독 공유, 의료 취약지 원격 협진에 이르기까지 의료 전 과정에 AI를 접목해 의료 서비스의 질을 획기적으로 높인다는 구상이다.

9일 서울 프레지던트호텔에서 열린 '만성질환자 대상 보건의료 전 주기 인공지능 전환(AX) 사업 설명회'에서 유재은 한국보건의료정보원 단장이 '공공의료 AX 추진 방향과 향후 계획'을 발표하고 있다. 조인경 기자 AD 원본보기 아이콘

보건복지부는 9일 서울 프레지던트호텔에서 이같은 내용을 담은 '만성질환자 대상 보건의료 전주기 인공지능 전환(AX) 사업' 설명회를 열고, 유망 의료 AI 제품의 신속한 상용화를 위한 구체적인 지원 방안을 발표했다.

이번 사업은 이른바 'AX 스프린트(AX-sprint)' 프로젝트의 일환으로, 기술력을 보유한 기업이 의료기관과 컨소시엄을 구성해 참여한다. 복지부는 지난 1일부터 수행기관 공모를 진행하고 있으며, 총 5개 유형의 과제를 선정해 과제당 약 14억1000만원의 국고를 지원할 계획이다.

지원 분야별로 살펴보면, 일상생활 건강관리에서 AI가 환자의 식단 사진, 활동량 등 라이프로그를 분석해 맞춤형 코칭을 제공한다. 환자 스스로 관리하기 힘든 당뇨·고혈압의 임상 지표 개선을 AI가 이끌어내는 모델이다. 일차의료 서비스 개선 분야에선 인력 부족을 겪는 동네 의원을 위해 AI 영상 판독 보조 및 진료 요약 솔루션을 도입한다. 전자의무기록(EMR)과 연계된 AI가 환자 상태를 요약해 의사에게 제공함으로써 진료의 정확도와 효율성을 동시에 높인다.

병원 간 진료 연계를 통해 환자 전원 시 발생하는 정보 단절도 해소한다. 생성형 AI가 방대한 진료 기록을 시각화하고 요약해 상급병원 의료진이 환자의 과거 병력을 즉시 파악할 수 있도록 돕는다. 진료 연계(PACS) 분야의 경우 CT, MRI 등 의료영상 데이터에 AI를 접목, 이전 병원의 영상과 현재 상태를 AI가 비교 분석해 질환의 진행 속도를 파악하고 판독 결과를 표준화해 중복 검사를 방지한다.

도서산간 등 취약지 보건의료기관과 대형 병원을 실시간 AI 협진 시스템으로 연결하는 사업도 지원한다. AI가 환자의 생체 신호를 모니터링하며 이상 징후를 감지하고, 원격지 전문의에게 정밀 진단 데이터를 제공하는 패키지 모델이다.

복지부는 이들 사업이 단순한 기술 개발에 그치지 않고, 1~2년 내에 실제 의료 현장에 도입돼 매출을 발생시키거나 공공 서비스에 채택되는 등 가시적인 성과를 내는 것을 목표로 하고 있다. 또 수도권과 비수도권 간의 의료 격차를 줄이기 위해 지방자치단체와 지역 의료기관이 참여하는 컨소시엄에는 가점을 부여하는 등 지역 의료 활성화를 유도한다.

나아가 데이터 표준화와 보건의료 빅데이터 플랫폼 고도화를 병행해 AI 솔루션이 개별 병원을 넘어 국가 전체 의료 체계로 확산하는 '공공의료 AI 고속도로(가칭)' 구축을 위한 기반을 다진다. 의료기관마다 달리 생성되는 의료 데이터를 자동으로 표준 데이터로 변환·전송하는 상호 운용 체계를 만드는 데 총 361억원을 투입한다.

유재은 한국보건의료정보원 단장은 "공공의료기관은 노후 시설, 인력·재원 부족 등으로 지역 주민에게 양질의 서비스를 제공하는 데 한계가 있기 때문에 공공의료 AX가 필요하다"며 "이를 통해 권역·지역 간 필수의료 서비스 편차를 해소할 수 있다"고 설명했다.

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김현숙 복지부 첨단의료지원관은 "이번 사업을 통해 국민의 일상부터 대학병원까지 보건의료 전반에 AI 기술이 스며들어 의료 질을 높일 것"이라며 "상반기 중 발표할 예정인 '인공지능 기본의료 전략'을 통해 보다 체계적인 지원책을 마련하겠다"고 말했다.

'만성질환자 대상 보건의료 전주기 인공지능 전환(AX) 사업' 개요 원본보기 아이콘

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr



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