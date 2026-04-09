이르면 4월 말 첫 영유아 교구 출시

유초등 중심 포트폴리오 '하향 확장'

초기 교육 시장서 '록인 효과' 노려

교원그룹의 유초등 교육 브랜드 빨간펜이 영유아(24~32개월) 시장 공략에 본격 나선다. 이르면 4월 말 첫 영유아 전용 교육 상품을 출시하면서 유초등(4~13세) 중심이던 사업 영역을 영유아 단계까지 확장한다. 앞서 아동용 건강기능식품을 출시하며 시장성을 확인한 데 이어 본업인 교육 분야로 공략 범위를 넓힌다는 구상이다.

9일 관련 업계에 따르면 교원 빨간펜은 이달 말 영유아 대상의 융합교육(STEAM·스팀) 놀이 교구 상품을 선보일 예정이다. STEAM은 과학(Science)·기술(Technology)·공학(Engineering)·예술(Arts)·수학(Mathematics)을 융합해 창의적 사고력을 기르는 교육 방식이다. 신상품은 ▲교구 ▲연계 도서 ▲전문 교사 관리 서비스를 결합한 통합 패키지로, 영유아를 위해 설계된 첫 전용 상품이다.

유아가 교원그룹 '빨간펜 스마트학습'을 이용하고 있다. 교원그룹 AD 원본보기 아이콘

신상품의 핵심은 '창의융합 사고력 함양'이다. 인공지능(AI) 시대 필수 역량인 사고력을 영유아기부터 체계적으로 성장시킨다는 취지다. 이를 통해 빨간펜은 기존 유초등 중심 포트폴리오를 영유아까지 하향 확장하고, 놀이와 체험 중심의 초기 교육 시장을 공략한다는 방침이다.

앞서 빨간펜은 영유아 시장의 잠재력을 비교육 영역에서 우선 타진해 왔다. 2024년 1월 영유아 식품 전문기업 베베쿡과 업무 협약을 맺은 뒤 공동 캠페인을 진행했다. 같은 해 4월에는 유아동용 건강기능식품 '브레이니 아이'를 출시하며 사업 다각화에 박차를 가했다. 해당 제품은 출시 3주만에 누적 매출 160억원을 돌파했다.

이러한 확장 전략은 결국 고객 생애 주기(LTV) 확보를 겨냥한 것으로 풀이된다. 영유아 단계에서 브랜드 접점을 조기에 형성하고, 향후 이를 학습지나 교육 콘텐츠로 자연스럽게 연결하는 구조를 구축해 록인(Lock-in) 효과와 수익 안정성을 동시에 잡겠다는 의도다.

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교원 빨간펜 관계자는 "올해 우주나 첨단과학을 다룬 과학 전집 등 아이들의 창의융합 사고력과 자기주도학습 역량을 강화하는 교육 콘텐츠를 꾸준히 선보일 계획"이라고 말했다.

최호경 기자 hocance@asiae.co.kr



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