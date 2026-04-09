진옥동 회장, 주주서신 발송

진옥동 신한금융그룹 회장은 "미국과 중국의 경쟁 구도 속 전략적 공급 파트너로 재평가 받고 있는 지금이 한국 기업들의 투자를 확대하는 적기"라며 "ROE(자기자본이익률) 제고의 기회로 삼아 생산적 금융을 적극 추진하겠다"고 강조했다.

진옥동 신한금융 회장. AD 원본보기 아이콘

9일 신한금융에 따르면 진 회장은 최근 이런 내용을 담아 주주들에게 서신을 발송했다.

진 회장은 스페인의 철학자인 호세 오르테가 이 가세트의 저서 '대중의 반역'을 인용해 "선배들로부터 물려받은 위상에 안주하지 않겠다"며 "연초 경영전략회의에서 경영진과 함께 혁신의 방향을 깊이 논의했다"고 운을 뗐다.

진 회장은 신한만의 '지속가능한 서사'를 만들어가기 위해 궁극적으로 'AI 네이티브 컴퍼니(Native Company)'로 전환해 나갈 계획임을 강조했다. 이를 위해 지난해에는 경영진 대상 생성형 AI 경진대회를 열고, AX 전담조직을 신설한 바 있다. 지난해 성과로는 ▲2027년 달성을 목표로 제시했던 주주환원율 50% 조기 달성 ▲글로벌 세전이익 1조원 돌파 ▲책무구조도 증권·라이프·자산운용 등 그룹사에 확대 적용 ▲자회사의 내부통제 개선 노력을 평가·보상체계에 반영 등을 꼽았다.

생산적 금융에도 적극 나서겠다는 의지를 밝혔다. 진 회장은 "미·중 경쟁 구도와 보호무역 기조가 지속되는 가운데, 한국 기업들이 기술력과 품질을 기반으로 전략적 공급 파트너로 재평가받고 있다"며 "이런 추세가 5~10년 정도 이어질 것"이라고 내다봤다. 이어 "지금이 한국 기업들의 투자 확대와 기술 격차 해소의 적기"라며 "이 흐름을 ROE 제고의 기회로 삼아 생산적 금융을 적극 추진할 계획"이라고 밝혔다.

그러면서 "주택 가격 상승세가 안정을 찾는다면 가계 자산은 자본시장이라는 대안으로 이동할 것"이라며 "기업대출을 포함한 생산적 금융이 금융사들의 새로운 자산 성장 동력이 될 수 있다"고 덧붙였다.

이사회를 중심으로 논의 중인 '밸류업 2.0'에 대해서는 기존 계획 이행 성과를 분석하고 있으며, 투자자 의견을 반영해 빠른 시일 내 공유하겠다고 밝혔다.

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진 회장은 1982년 신한은행 창립 당시 '7B 경영이념'을 언급하며 "나라를 위한 은행은 생산적 금융으로, 믿음직한 은행은 철저한 내부통제와 리스크 관리로, 세계적인 은행은 글로벌 무대에서의 끊임없는 도전으로 구체화될 것"이라며 "창업자 및 선배 세대의 도전정신을 후배들에게 전수해 '일류 신한'을 완성해가겠다"고 강조했다.

김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr



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