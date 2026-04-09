미래에셋증권, 개인투자용 국채 3년물 신규 출시

미래에셋증권은 개인 투자용 국채 3년물을 신규 출시하고 이달부터 청약을 받는다고 9일 밝혔다.

미래에셋증권은 이달부터 3년물 이표채와 3년물 복리채를 신규 발행한다. 기존 5년물, 10년물, 20년물 복리채에 더해 총 5가지 상품 라인업을 구축했다.

복리채는 만기 시점에 복리로 계산된 이자와 원금을 한 번에 지급하는 상품이며, 이표채는 보유 기간 중 연 1회 정기 이자를 지급하고 만기 시 원금, 정기 이자, 추가 이자를 지급하는 구조다.

총 발행 규모는 2100억원으로 전월 대비 300억원 확대됐다. 종목별로는 3년물 이표채 100억원, 3년물 복리채 100억원, 5년물 500억원, 10년물 1100억원, 20년물 300억원이다.

4월 발행물의 가산 금리는 3년물 0%, 5년물 0.1%, 10년물 1.05%, 20년물 1.10%로, 이에 따라 만기까지 보유할 경우 세전 수익률은 3년물 이표채 10.41% (연평균 3.47%), 3년물 복리채 10.77% (연평균 3.59%), 5년물 20.7%(연평균 4.14%), 10년물 58.97%(연평균 5.89%), 20년물 162.3%(연평균 8.11%)다.

개인투자용국채는 정부가 개인 투자자를 대상으로 발행하는 저축성 국채 상품으로, 국가가 발행하는 만큼 높은 안정성을 갖춘 것이 특징이다. 만기 5년 이상 상품을 만기까지 보유 시 표면금리와 가산금리를 합산해 복리 방식으로 이자가 지급되며, 매입금액 2억원까지는 이자소득 분리과세 혜택이 적용된다.

단 3년물의 경우 분리과세 혜택이 없다. 발행 후 1년(13개월 차)부터는 중도환매가 가능하지만 이 경우 표면금리에 따른 이자만 지급되며 복리이자 및 분리과세 혜택은 적용되지 않는다.

이번 청약은 15일까지 공휴일을 제외한 5영업일 간 진행된다.

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미래에셋증권 관계자는 "개인투자용 국채는 국채의 안정성과 만기 보유 시 가산금리와 복리이자에 따른 수익률, 분리과세 혜택 (매입액 총 2억원 한도) 등으로 전국적인 관심이 확대되고 있다"고 설명했다. 이어 "미래에셋증권은 단독 판매대행사로서 책임감을 가지고 고객에게 정확한 정보를 제공할 수 있도록 안내하고, 더 많은 국민들이 상품에 편리하게 접근할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 강조했다.

이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr



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