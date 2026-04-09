카카오뱅크가 몽골 최대 기업 MCS그룹과 전략적 파트너십을 맺고 중앙아시아 금융시장 진출에 나선다.

윤호영 카카오뱅크 대표이사(오른쪽 세 번째)가 지난 3일 경기도 성남시 판교오피스에서 열린 업무협약식에서 카카오뱅크, MCS그룹 임직원들과 함께 대화하고 있다. AD 원본보기 아이콘

카카오뱅크는 9일 몽골 MCS그룹과 업무협약(MOU)을 체결하고 현지 디지털 금융 사업 확대를 추진한다고 밝혔다. 이번 협약은 태국·인도네시아 등 동남아 시장에서 축적한 경험을 바탕으로 중앙아시아로 사업 영역을 확장하는 첫 단계다.

양사는 협약을 통해 ▲MCS그룹의 디지털 은행 'M Bank' 전략적 지분투자 ▲신용평가모형 고도화 및 대안신용평가모형 공동 개발 ▲상품·서비스 및 UX·UI 자문 ▲중앙아시아 공동 진출 등 전방위 협력을 추진하기로 했다. 'M Bank'는 MCS그룹이 2022년 설립한 몽골 유일의 디지털 은행이다. 카카오뱅크는 자체 개발한 신용평가모형 '카카오뱅크스코어'를 기반으로 금융 이력이 부족한 중·저신용자 및 씬파일러 고객에게 15조원 이상의 대출을 공급해온 경험을 보유하고 있다. 이번 협약을 통해 해당 기술과 리스크 관리 노하우를 몽골 시장에 이전한다는 계획이다.

몽골은 인터넷 보급률이 높고 정부 주도의 금융 인프라 확충이 진행 중인 만큼 디지털 금융 성장 잠재력이 큰 시장으로 평가된다. 다만 평균 연령이 31.5세로 낮아 금융 이력이 부족한 인구 비중이 높아, 대안신용평가 기반 금융 서비스 수요가 확대되고 있다.

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카카오뱅크는 통신·금융·유통 등 다양한 사업 포트폴리오를 보유한 MCS그룹과 협력해 현지 환경에 최적화된 신용평가모형을 구축하고 금융 생태계 혁신을 추진할 방침이다. 윤호영 카카오뱅크 대표는 "카카오뱅크의 디지털뱅킹 기술력과 리스크 관리 역량을 몽골 시장에 접목해 금융 접근성을 높이고 디지털 금융 혁신에 기여하겠다"며 "이번 협력을 계기로 중앙아시아 진출 기반을 마련하고 글로벌 파트너십을 확대해 나가겠다"고 말했다.

이은주 기자 golden@asiae.co.kr



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