경기 오산시(시장 이권재)는 지난 7일부터 8일까지 이틀간 2026년도에 신규 조성된 맨발길 4개소에 대한 준공식을 개최하고 본격적인 운영에 들어갔다고 9일 밝혔다.

오산시(시장 이권재)가 지난 7일부터 8일까지 이틀간 2026년도에 신규 조성된 맨발길 4개소에 대한 준공식을 개최하고 본격적인 운영에 들어갔다. 오산시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 준공식에는 지역주민 50여 명이 참석해 새롭게 조성된 맨발길을 직접 체험하며 자연 속 걷기의 즐거움을 나눴다. 참가자들은 이용 편의성과 개선사항 등에 대한 다양한 의견을 공유하며 이웃 간 소통의 시간도 가졌다.

맨발길은 대상지별 특성을 고려해 황토 배합 비율과 적정 거리, 동선을 반영해 설계됐으며, 세족장과 신발보관함, 차양 등 편의시설을 함께 설치해 누구나 안전하고 쾌적하게 이용할 수 있도록 했다.

특히 맨발 걷기가 혈액순환 개선과 스트레스 완화 등 건강 증진에 긍정적인 효과가 있는 것으로 알려지면서, 이번 맨발길 조성은 시민들의 일상 속 건강 실천을 유도하는 데 기여할 것으로 기대된다. 가족 단위 방문객은 물론 어르신과 어린이까지 모두가 함께 이용할 수 있는 힐링 공간으로 자리매김할 전망이다.

이권재 오산시장은 "쾌적한 맨발길 이용을 위해 시설 상태를 상시 최적화하는 데 중점을 두고 있다"며 "현장에서 시민 의견을 적극 수렴하고 신속한 개선이 이뤄질 수 있도록 지속적으로 관리해 나가겠다"고 밝혔다.

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한편 오산시 관내 맨발걷기길은 ▲고인돌공원(금암동 520) ▲죽미근린공원(세교동 620) ▲원동제1근린공원(원동 404-7) ▲부산제2어린이공원(부산동 796) ▲양산근린공원(양산동 667-5) ▲외삼미근린공원(외삼미동 645) ▲삼남숲길근린공원(궐동 749) ▲고현어린이공원(고현동 271) ▲운암제1근린공원(오산동 920-1) ▲달빛호수공원(원동 915) ▲서동제1어린이공원(서동 39-7) ▲대호천 뚝방길(궐동 86-4일원) ▲필봉근린공원(내삼미동 899-3)등 총 13개소가 운영 중이며, 자세한 정보는 오산시 홈페이지에서 '맨발길'을 검색해 확인할 수 있다.

오산=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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