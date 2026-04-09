경기 오산시(시장 이권재)는 공공기관 승용차 2부제와 공영주차장 승용차 5부제를 지난 8일부터 시행에 들어갔다. 최근 중동지역 정세 불안에 따른 원유 수급 차질 우려로 정부의 에너지 위기 '경계' 단계가 발령됨에 따라, 에너지 절약과 수급 안정화를 위해 공공부문부터 절감 조치에 나선 것이다.

오산시(시장 이권재)는 공공기관 승용차 2부제와 공영주차장 승용차 5부제를 지난 8일부터 시행에 들어갔다. 오산시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 조치는 공공기관을 중심으로 차량 운행을 제한하고, 공영주차장 이용 기준을 조정하는 방식으로 추진된다. 공공기관 승용차 2부제는 차량 번호 끝자리 기준으로 홀수일에는 홀수 차량, 짝수일에는 짝수 차량만 청사 출입과 주차장 이용이 가능하도록 운영된다.

이와 함께 시민 참여 확대를 위해 시가 운영하는 공영주차장에서는 승용차 5부제를 병행 시행한다. 차량 번호 끝자리에 따라 요일별 이용을 제한하는 방식으로, 도심 내 차량 운행을 분산하고 연료 소비 절감 효과를 높인다는 계획이다.

다만 장애인 차량, 긴급차량, 임산부 차량 등 불가피한 사유가 있는 경우에는 일부 예외를 적용해 시민 불편을 최소화할 방침이다.

이권재 오산시장도 이날 아침 시청 앞에서 2부제 참여 캠페인을 진행하며 참여를 당부했다.

시는 제도 실효성 확보를 위해 청사 인근 도로변이나 외부 주차시설을 이용해 의무를 회피하는 행위에 대한 계도와 점검을 강화하고, 공영주차장 이용 제한에 대한 현장 안내와 홍보도 병행할 계획이다.

또한 대중교통 이용을 적극 권장하고, 유연근무제와 재택근무 활성화를 통해 직원 불편을 최소화하면서 에너지 절감 효과를 높여 나갈 방침이다.

AD

이권재 오산시장은 "공공기관뿐 아니라 시민이 함께 참여하는 이번 조치를 통해 에너지 위기 상황을 극복하고자 한다"며 "불편이 있겠지만 적극적인 이해와 협조를 부탁드린다"고 말했다.

오산=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>