HD현대중공업, 암모니아 추진선 건조…친환경 선박 경쟁 본격화

4만6000㎥급 2척 명명식 개최

안전·방재 기술 적용

HD현대중공업이 세계 최초로 평가되는 암모니아 추진선 건조에 성공하며 친환경 선박 시장 선점에 나섰다.

9일 HD현대중공업에 따르면 회사는 울산 조선소에서 이중연료(DF) 엔진이 장착된 4만6000㎥급 중형 가스운반선 2척에 대한 명명식을 개최했다.

이날 행사에는 주원호 함정·중형선사업부 대표와 니콜라스 사베리스 엑스마르 회장, 브루노 얀스 주한 벨기에 대사 등 관계자와 임직원 약 70명이 참석했다.

선박은 벨기에 도시명을 따 각각 '안트베르펜'과 '아를롱'으로 명명됐다. 해당 선박은 HD현대중공업이 2023년과 2024년 벨기에 선사 엑스마르의 자회사로부터 수주한 암모니아 추진 중형 가스운반선 4척 가운데 1·2호선이다. 마무리 작업을 거쳐 오는 5월과 7월 말 순차적으로 인도될 예정이다.

길이 190m, 너비 30.4m, 높이 18.8m 규모의 이 선박은 자체 기술로 설계·제작한 화물창 3기를 탑재해 암모니아와 액화석유가스(LPG) 등 액화가스를 안정적으로 운송할 수 있도록 설계됐다. 여기에 축 발전기와 질소산화물 저감장치(SCR)를 적용해 에너지 효율성과 친환경성을 동시에 확보했다.

특히 암모니아 누출을 실시간으로 감지하는 장치와 배출 회수 시스템을 적용해 안전성을 높인 점이 특징이다. 독성 물질인 암모니아의 특성을 고려한 방재 기술을 선박 설계 단계부터 반영했다는 설명이다.

암모니아는 연소 과정에서 이산화탄소를 배출하지 않는 무탄소 연료로, 극저온 저장이 필요한 수소 대비 저장과 운송이 용이한 차세대 에너지원으로 평가된다. 액화 시 저장 밀도도 높아 장거리 해상 운송에 적합하다는 장점이 있다.

국제에너지기구(IEA)는 해운업계에서 암모니아 연료 비중이 2030년 8%에서 2050년 46%까지 확대될 것으로 전망하고 있다. 이에 따라 암모니아 추진선 시장 역시 빠르게 성장할 것으로 예상된다.

주원호 대표는 "고난도 기술이 요구되는 암모니아 추진선을 건조하게 된 것은 의미가 크다"며 "지속적인 기술 혁신을 통해 친환경 선박 시장에서 경쟁력을 더욱 강화해 나가겠다"고 말했다.

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HD현대중공업은 엑스마르와 트라피구라 등으로부터 총 8척의 암모니아 추진선을 수주한 상태다. 앞서 2016년 세계 최초의 메탄올 추진 석유화학제품운반선을, 2023년에는 메탄올 추진 컨테이너선을 각각 인도하며 친환경 연료 추진선 분야에서 기술력을 축적해왔다.

서믿음 기자 faith@asiae.co.kr



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