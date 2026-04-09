관내 기업인 특강·공연·52개 전문 진로체험 강좌 운영

대학·기업·군이 함께하는 지역 연계형 진로교육 협력 체계 구축

경기 안성시는 오는 14일 안성맞춤아트홀에서 관내 청소년들의 자기주도적 미래 설계를 지원하기 위한 '2026 안성맞춤 진로박람회'를 개최한다고 9일 밝혔다.

안성맞춤 진로박람회 개최 포스터. 안성시 제공 AD 원본보기 아이콘

안성시와 경기도안성교육지원청이 공동 주관하는 이번 박람회는 관내 중학생 1900여 명을 대상으로 총 52개의 체험 프로그램을 운영한다. 특히 올해는 현장의 의견을 반영해 프로그램의 완성도와 체험 효과를 한층 높였다.

이번 박람회는 단순한 행사 운영을 넘어 학교별 맞춤형 수요를 반영한 프로그램 구성으로 실질적인 진로 탐색 기회를 제공하는 데 중점을 뒀다. 특히 캠핑이너스㈜, ㈜삼양컴텍 등 지역 기업인이 참여하는 진로 특강을 통해 산업 현장의 생생한 이야기를 전달하고, 학생들이 구체적인 진로 방향을 설정할 수 있도록 했다.

또한 ▲관내 4개 대학(동아방송예술대, 두원공과대, 한경국립대, 한국폴리텍대) 전공 체험 ▲경기안성뮤직플랫폼 ▲안성미디어센터 ▲육군 등 대학·공공기관·군부대·지역 자원이 함께 참여하는 협력 체계를 구축해 지역 연계형 진로교육을 강화했다.

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안성시 관계자는 "이번 박람회는 학생들의 진로 고민을 실제 경험으로 연결하는 데 초점을 맞췄다"며 "앞으로도 청소년들이 지역 안에서 성장할 수 있도록 진로교육 환경 조성에 힘쓰겠다"고 말했다.

안성=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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