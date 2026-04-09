광주신세계가 탄소감축을 위해 탄소중립 캠페인을 실시하는 가운데 직원들이 텀블러 사용을 홍보하고 있다. 광주신세계 제공 AD 원본보기 아이콘

㈜광주신세계가 지구의 날을 맞아 임직원들이 참여하는 탄소 중립 캠페인을 오는 30일까지 진행한다.

광주신세계는 한국환경산업기술원에서 시행 중인 탄소중립 포인트 제도를 임직원들에게 적극적으로 알리고 실천을 독려하고 있다. 탄소 중립 포인트는 일상 속 작은 실천을 통해 혜택을 받을 수 있는 제도다.

탄소중립 포인트 녹색생활 실천 누리집에 가입한 후 종이 영수증 대신 전자영수증 받기, 텀블러 사용, 친환경 마크 부착 제품 구입을 실천하고 정도에 따라 현금을 받을 수 있다.

광주신세계는 10일부터 19일까지 직원들과 '탄소업수다 챌린지'도 진행한다.

탄소업수다 챌린지는 임직원들이 탄소 절감을 쉽게 참여할 수 있도록 텀블러 사용, 잔반 남기지 않기 등을 실천한 후 인증 사진을 남기면 무료 커피 쿠폰 제공과 최다 참여자에게는 상품권도 증정한다.

광주신세계는 지난 2월에 광주환경운동연합과 생물다양성 증진 업무협약식을 맺었다.

이후 이를 실천하고자 3월에 멸종위기 동물의 날을 맞아 도심 속 생태계 복원을 위해 남광주역 인근 푸른 길에 화초를 심는 활동과 광주천변 정화 활동을 실천했다.

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이동훈 광주신세계 대표이사는 "광주신세계는 현지법인으로서 환경의 중요성을 알리기 위해 광주환경운동연합과 업무협약을 맺고 다양한 활동을 펼칠 계획이다"고 말했다.

호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr



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