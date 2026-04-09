롯데백화점 광주점 '롯데 패션 페어'…최대 70% 할인

롯데백화점 광주점이 '롯데 패션 페어' 행사를 10일부터 12일까지 진행한다.

이번 행사는 먼저 레져스포츠, 남성패션, 영패션, 키즈, 잡화 등 패션 상품군부터 식품, 리빙까지 100대 인기 아이템을 엄선하여 최대 70%까지 할인한 특가 상품을 만나볼 수 있다.

또 레져상품군의 나이키, 아디다스, 노스페이스, 밀레 등이 재킷, 런닝화 등을 특가에 제안한다.

남성패션에서는 닥츠 셔츠, 듀통 셔츠 등 셔츠 브랜드 등이 인기 아이템을 최대 60%까지 할인한다. 영패션 브랜드의 르니앤맥코이, 씨씨콜렉트, 리스트, 올리브데올리브 등도 블라우스, 재킷, 카디건 등 봄에 입기 좋은 다양한 아이템을 최대 70%까지 품목 할인한다.

식품매장의 베비에르 베이커리는 딸기파이(10일), 블루베리파이(11일), 마왕파이(12일)를 각 일자별로 선착순 100명에게 1+1으로 판매한다. 더불어 봄에 마시기 좋은 와인도 특가로 만나볼 수 있다.

패션 페어 행사기간 동안 행사 참여브랜드에 한해 여성패션, 영패션, 남성패션 상품군의 단일브랜드 구매 시 구매금액대별 10% 상당의 롯데상품권을 증정하는 사은행사도 만나볼 수 있다.

사은 참여 브랜드와 100대 특가 상품 세부 내용은 롯데백화점 앱 광주점 쇼핑뉴스를 통해 확인 가능하다.

5만원 이상 구매 고객 대상으로 경품 이벤트 참여 기회도 10일부터 18일까지 제공한다.

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추첨 일시는 19일 롯데백화점 광주점 SNS 라이브 방송을 통해 실시간 추첨 확인이 가능하며 유명 해외패션 브랜드의 가방부터 롯데상품권, 롯데시네마 관람권 등 다양한 경품 상품을 수령 가능하다.

호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr



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