행텐·행텐틴즈, 점포 재편 속 실적 상승…1분기 누적 매출 각각 7%·15% 증가

캐주얼 브랜드 행텐과 주니어 브랜드 행텐틴즈가 2026년 1분기 실적에서 성장 흐름을 이어가며 시장 경쟁력을 다시 한 번 입증했다. 점포 구조 개선과 온·오프라인 전략 재정비를 병행한 가운데, 수익성과 효율을 동시에 확보한 점이 특징이다.

행텐은 1분기 누적 매출 80억 원을 기록하며 전년 동기 대비 7% 증가했다. 특히 비효율 점포 15개를 정리하는 과감한 체질 개선을 단행했음에도 불구하고 점당 매출을 끌어올리며 실질적인 성장을 이끌어냈다. 이는 외형 확장이 아닌 내실 중심의 전략이 성과로 이어졌다는 점에서 의미가 크다.

월별로는 2월 실적이 두드러졌다. 해당 기간 매출은 전년 대비 29.3% 상승하며 성장세를 견인했다. 오프라인 매장의 변화도 눈에 띈다. 스퀘어원점은 2월 리뉴얼 이후 월평균 매출 1억 원을 돌파하며 전년 대비 약 400% 증가하는 성과를 기록했다. 브랜드 아이덴티티를 반영한 매장 환경 개선이 고객 경험 향상으로 이어지며 매출 상승을 이끈 대표 사례로 평가된다.

행텐틴즈 역시 안정적인 성장세를 보였다. 1분기 누적 매출 60억 원으로 전년 동기 대비 15% 증가했으며, 특히 2월에는 큰 폭의 매출 상승을 기록하며 주니어 캐주얼 시장 내 존재감을 강화했다.

디지털 채널 성과도 가시적이다. 자사몰 리뉴얼을 통해 UI·UX를 개선하고 모바일 쇼핑 환경을 강화한 결과, 1분기 온라인 매출은 전년 대비 35% 이상 증가했다. 신규 회원 수 역시 월평균 2배 이상 늘어나며 고객 유입 확대 효과를 나타냈다. 간소화된 결제 과정과 구매 동선 개선이 전환율 상승의 핵심 요인으로 분석된다.

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브랜디드라이프스타일코리아㈜ 대표는 "패션 시장의 불확실성이 지속되는 상황에서도 선제적인 점포 구조 개선과 고객 중심 상품 전략이 실적 개선으로 이어졌다"며 "오프라인 매장 경쟁력 강화와 온라인 채널 고도화를 통해 전사적인 성장 기반을 구축한 만큼, 올해 역시 안정적인 성장 흐름을 이어갈 것"이라고 말했다.

이상현 기자 lshb01@asiae.co.kr



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