동서대가 입학부터 취업까지 이어지는 '전주기 학생 지원 체계'를 본격 가동한다.

동서대학교(총장 장제국)는 지난 8일 교내 뉴밀레니엄관에서 '2026 DSU 학생성공 VISION FAIR'를 개최하고 진로·취업 연계 프로그램을 운영했다고 9일 알렸다.

이번 행사는 전공 교육과 진로 설계, 취업을 연계한 통합형 프로그램으로, 신입생과 저학년이 초기부터 진로 방향을 설정할 수 있도록 구성됐다.

'2026 DSU 학생성공 VISION FAIR' 개막식. AD 원본보기 아이콘

동서대는 이를 계기로 전공 탐색부터 경험 축적, 역량 개발, 취업 매칭까지 이어지는 전주기 지원 체계를 강화한다. 이를 위해 최근 조직개편을 통해 진로취업지원처를 신설하고 기능을 통합했다.

대학은 학생 활동 데이터를 기반으로 기업 수요와 연계하는 매칭 시스템도 운영 중이다. 행사장에서는 전공 안내 부스와 함께 현직자 직무 멘토링, 기업 채용 설명회, 특강 등이 진행됐다.

부산시, 부산북부고용지청, 부산경제진흥원 등 30여 개 기관과 기업이 참여해 취업 네트워크도 확대했다.

정도운 진로취업지원처장은 "학생 성장 경로를 체계적으로 관리하는 기반을 마련했다"며 "데이터 기반 지원을 통해 지역 산업과 연계된 성과를 만들겠다"고 말했다.

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동서대는 지역 산업과 협력을 확대해 정주형 인재 양성 체계를 구축할 계획이다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr



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