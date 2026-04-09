시, 의료·요양·돌봄 통합지원 협력체계 구축

병원에서 집으로…돌봄이 끊기지 않도록

의료·요양·돌봄 통합지원 협력체계 구축

경기 평택시(시장 정장선)는 지난 8일 대외협력실에서 관내 3개 종합병원과 함께 퇴원환자 지역사회 연계사업 업무협약을 체결했다고 9일 밝혔다.

평택시(시장 정장선)가 지난 8일 대외협력실에서 관내 3개 종합병원과 함께 퇴원환자 지역사회 연계사업 업무협약을 체결하고 있다. 왼쪽부터 박애병원 문호동 부원장, 굿모닝병원 김재수 병원장, 평택시 정장선 시장, 평택성모병원 황정연 병원장. 평택시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 협약은 퇴원 이후 돌봄과 의료지원이 필요한 시민이 지역사회에서 안정적으로 일상을 이어갈 수 있도록 협력체계를 구축하기 위해 마련됐다.

이날 협약식에는 정장선 평택시장을 비롯한 시 관계자와 굿모닝병원, 박애병원, 평택성모병원 병원장 및 병원 관계자 등이 참석했으며, 협약서 서명과 기념 촬영, 통합돌봄 추진사항 공유 등이 진행됐다.

평택시는 앞으로 퇴원(예정) 환자 가운데 돌봄과 의료지원이 필요한 대상자를 병원과 연계해, 퇴원 후에도 지역사회 안에서 필요한 서비스를 지속적으로 지원할 계획이다. 특히 평택시에 주소를 둔 시민 중 급성기 치료 후 일상생활에 돌봄과 의료지원이 필요한 65세 이상 노인을 우선 대상으로 맞춤형 지원을 추진한다.

시는 현재 일상생활 유지에 어려움이 있어 의료·요양·돌봄의 복합적 지원이 필요한 노인과 장애인 등을 대상으로 통합돌봄 사업을 추진하고 있으며, 퇴원환자 연계 지원은 지역사회 내 돌봄 공백을 줄이기 위한 핵심 사업 중 하나다.

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정장선 시장은 "퇴원은 치료의 끝이 아니라 지역사회 돌봄의 시작"이라며 "이번 협약을 계기로 병원과 지역사회가 더욱 긴밀히 협력해 시민이 살던 곳에서 더 안전하고 안정적으로 회복할 수 있도록 평택형 통합돌봄 체계를 강화해 나가겠다"고 말했다.

평택=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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