유해물질 배출, 화학사고 관리 등 경쟁력 입증

OCI홀딩스는 모건스탠리캐피탈인터내셔널(MSCI)이 발표한 지난해 환경·사회·지배구조(ESG) 평가에서 종합 A등급을 획득했다고 9일 밝혔다.

OCI홀딩스 로고. OCI홀딩스 AD 원본보기 아이콘

MSCI는 1999년부터 매년 전 세계 상장기업을 대상으로 ESG 주요 분야와 핵심 이슈를 평가하는 대표적인 기관이다. 평가등급은 CCC부터 AAA까지 총 7단계로 구분된다.

OCI홀딩스는 2021년 BB등급을 받은 이후 2022년 BBB등급, 2023년 A등급으로 상승한 이후 이번 발표까지 3년 연속 A등급을 유지했다.

이번 평가에서 OCI홀딩스는 화학물질 안전 관리 분야에서 경쟁력을 인정받았다. 친환경·저탄소 기술 중심의 연구개발(R&D) 활동을 포함하는 클린테크 부문, 유해물질 배출 및 폐기물 관리 부문, 유해화학물질 단계적 퇴출 계획 및 규제 리스크 물질 식별을 위한 노력 등 부문에서 긍정적으로 평가받았다.

이외에도 재무 신뢰성 및 내부통제 적정성, 세금 회피 리스크 및 투명성 항목 등에서도 높은 점수를 받으며 지배구조 개선에 대한 지속적인 노력을 인정받았다.

OCI홀딩스는 지난 2024년 설립된 OCI ESG 경영협의회를 중심으로 그룹 전반의 ESG 관리 수준을 제고하고 지속가능한 성장 기반을 강화해 나간다는 방침이다.

AD

OCI홀딩스 관계자는 "ESG 정보를 외부에 투명하게 공시하고 고객 및 주주 등 이해관계자와의 소통을 지속적으로 강화해 온 노력의 결과"라며 "앞으로도 글로벌 기준에 부합하는 고도화된 ESG 경영 실천을 통해 회사의 지속가능한 미래 성장의 기반을 다져 나가겠다"고 말했다.

장보경 기자 jbg@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>