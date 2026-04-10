단순 전쟁 테마 아니다? 구조적 성장 산업으로 평가받는 방산업종

탈세계화와 자주국방 강화 흐름 속에서 방위산업이 단순한 전쟁 테마를 넘어 구조적 성장 산업으로 평가받고 있다. 주요 지역에서 지정학적 긴장이 장기화되고 글로벌 안보 환경이 변화하면서 각국이 군비 확충에 나서는 흐름이 이어지고 있기 때문이다. 이에 따라 최근 방산 업종의 주가 상승은 단순한 수주 증가를 넘어 산업 전반의 가치 재평가 흐름으로 이어지고 있다는 분석이 나온다.

특히 유럽의 재무장과 중동의 국방비 확대가 동시에 진행되면서 방산 수요는 중장기적으로 확대될 가능성이 크다는 전망이다. 가격 경쟁력과 빠른 납기, 축적된 수출 경험을 갖춘 국내 방산 기업들이 이러한 환경에서 수혜를 받을 수 있으며, 글로벌 안보 지형 변화가 방산 산업의 장기 성장 사이클을 뒷받침할 것이라는 평가가 나온다.

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