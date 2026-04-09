경기 평택시(시장 정장선)는 지난 8일 비상경제협의체 회의를 개최하고 중동 분쟁 장기화에 따른 지역 내 기업 피해 현황 점검과 실효성 있는 지원 방안 마련에 나섰다.

평택시(시장 정장선)가 지난 8일 비상경제협의체 회의를 개최하고 중동 분쟁 장기화에 따른 지역 내 기업 피해 현황 점검을 하고 있다. 평택시 제공 AD 원본보기 아이콘

이날 회의에는 평택시를 비롯하여 평택산업진흥원, 평택산업단지관리공단, 평택상공회의소 등 관련기관 관계자들이 참석해 중동 분쟁 장기화로 인한 기업 경영의 실질적인 애로사항을 공유하고 구체적인 대응 방안을 논의했다.

시에서는 비상경제대책본부 추진사항과 중동 분쟁에 따른 기업 지원 대응 현황을 공유했으며, 평택산업진흥원은 최근 실시한 '중동 분쟁에 따른 제조기업 영향 실태조사' 결과를 설명했다.

조사 결과에 따르면 관내 기업들은 경영 위협 요인으로 원자재 가격 상승, 물류비 상승, 환율 변동 등을 차례로 꼽았으며, 이를 바탕으로 한 지원정책 마련에 대해 심도 있는 논의가 이루어졌다.

또한 평택산업단지관리공단은 최근 현안인 산업단지 내 지식산업센터 공급과잉 문제점과 다른 지자체 대응 사례를 공유했다.

시는 공급망 불안으로 어려움을 겪는 기업을 위한 지원정책으로 수출 물류비 지원, 환율 대응 지원사업 등을 다각적으로 검토하고 있으며, 현재 추진 중인 '동반성장 지원사업'의 운용 방식을 개편해 지원 규모를 확대할 계획이다.

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평택시 관계자는 "대외 불확실성 확대로 지역 기업들의 경영 부담이 가중되고 있는 만큼, 행정력을 집중해 기업 피해를 최소화하는 데 총력을 다하겠다"라고 밝혔다.

평택=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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