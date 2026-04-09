평택시, ‘2026년 지방보조금 역량 강화 교육’ 실시…투명성 확보 총력
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경기 평택시(시장 정장선)는 지난 8일 감사부서 주관으로 배다리도서관 1층 시청각실에서 지방보조금 부정수급 예방 및 내부 통제 강화를 위한 '2026년 지방보조금 역량 강화 교육'을 실시했다.
평택시(시장 정장선)는 지난 8일 감사부서 주관으로 배다리도서관 1층 시청각실에서 지방보조금 부정수급 예방 및 내부 통제 강화를 위한 '2026년 지방보조금 역량 강화 교육'을 실시하고 있다. 평택시 제공
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이번 교육은 정부회계연구원 대표 김재곤 강사를 초빙해 진행됐으며, 지방보조금을 관리하는 공무원과 보조사업 수행기관 관계자 등 120여 명이 참석해 높은 관심 속에 진행됐다.
교육은 △지방보조금 관련 규정 △지방보조금 집행기준 및 회계처리 방법 △지방보조금 정산 및 사후관리 방법 △지방보조금 감사사례 및 질의응답 등 실무 중심 내용으로 구성됐다. 특히 실제 보조금 집행 과정에서 발생하기 쉬운 오류와 유의사항을 집중적으로 설명해 참석자들의 이해도를 높였다.
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평택시 감사관은 "지방보조금은 시민의 소중한 재원인 만큼 투명하고 책임 있는 집행이 무엇보다 중요"하다며 "앞으로도 지속적인 교육과 점검을 통해 재정 건전성을 강화하고 신뢰받는 행정을 구현해 나가겠다"고 밝혔다.
평택=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
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