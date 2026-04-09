GMP 기준 운영 체계 기반

이론·실습 교육 과정 구성

전남바이오진흥원(원장 김기홍) 바이오의약본부는 '2026년 조선대학교 약학대학생 제약 실무실습'을 3월 23일부터 2주간 진행했다.

실습 대상은 조선대 약대 6학년에 재학 중인 11명으로, GMP 기준 운영 체계를 기반으로 한 이론과 실습을 아우르는 교육과정으로 구성했다.

전남바이오진흥원은 최근 조선대 약학대생 제약 실무 실습을 진행했다. 전남바이오진흥원 제공 AD 원본보기 아이콘

교육과정은 GMP 품질시스템 운영, 바이오의약품 품질관리, 제조시설 관리와 같이 산업 현장에서 활용 가능한 내용으로 교육생들의 이해도를 높이고 실무 역량 강화에 중점을 중점으로 운영됐다.

이 교육 프로그램은 제약 실무실습 협력을 위해 전남바이오진흥원 바이오의약본부와 조선대 약학대학이 업무협약을 체결한 이후 지속적으로 추진되고 있다. 지난해에도 약학대학생 7명을 대상으로 다양한 실습프로그램을 제공해 실무역량 강화에 힘쓴 바 있다.

서동삼 전남바이오진흥원 바이오의약본부장은 "국내 바이오의약품 산업의 중요성을 강조하며, 약사들이 다양한 진로에 관심을 갖고, 바이오의약 산업 현장에서 핵심 역할을 맡아주길 기대한다"고 덧붙였다.

AD

전남바이오진흥원은 WHO 글로벌 바이오 화순 캠퍼스를 중심으로 국내 바이오 인력양성 허브의 기능을 강화하고, 지역 대학과 지속적인 협력 확대를 통해 지역 인재 양성에 힘쓸 예정이다.

호남취재본부 김우관 기자 woogwank@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>