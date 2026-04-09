경기도 최대 스포츠 축제 유치 성공…2년 연속 개최

신규 체육시설 확충 등 우수한 인프라 ‘높은 점수’

2년간 4만여 명 방문 예상…지역 경제 활성화 기대

경기 이천시(시장 김경희)가 경기도 최대 규모의 스포츠 축제인 '2028·2029 경기도종합체육대회'의 최종 개최지로 선정됐다.

이천시청 전경. 이천시 제공 AD 원본보기 아이콘

이천시는 지난 3월 26일 열린 경기도 체육진흥협의회 심의 결과, 차기 대회 개최지로 최종 낙점됐다고 9일 밝혔다. 이로써 이천시는 2028년과 2029년, 2년에 걸쳐 경기도를 대표하는 대규모 체육 대회를 연속해서 치르게 된다.

이번 유치 성공의 핵심 요인으로는 이천시의 선제적인 공공체육시설 확충과 기존 인프라의 우수성이 꼽힌다. 특히 현장 실사 과정에서 시가 추진해 온 권역별 체육공원 조성 사업이 실사단으로부터 압도적인 호평을 받은 것으로 알려졌다. 이천시는 이를 바탕으로 1400만 경기도민이 최상의 환경에서 기량을 펼칠 수 있는 기반을 증명했다.

여기에 김경희 이천시장을 필두로 이천시체육회, 이천시장애인체육회가 긴밀하게 협력하며 보여준 강력한 유치 의지 또한 심사위원들의 마음을 움직이는 결정적인 역할을 했다.

확정된 계획에 따라 2028년 경기도체육대회와 경기도장애인체육대회를, 2029년에는 경기도생활체육대축전과 경기도장애인생활체육대회를 개최하여 이천시는 향후 2년간 대규모 대회를 연속 개최하게 된다.

대회 기간에는 약 4만명 이상의 선수단과 관람객이 이천을 방문할 것으로 예상되어, 지역 경제 활성화와 시 브랜드 가치 제고에도 큰 도움이 될 전망이다.

개최지가 최종 확정됨에 따라 이천시는 즉각적인 실행 준비에 돌입한다. 경기장 시설 정비는 물론, 숙박·교통·안전 등 세부 실행계획을 수립해 역대 대회 중 가장 내실 있고 안전한 대회가 될 수 있도록 모든 행정력을 집중할 방침이다.

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이천시 관계자는 "이번 유치는 이천시 체육 인프라의 우수성을 대내외에 널리 알리는 계기가 될 것"이라며 "철저한 준비를 통해 1400만 경기도민 모두가 화합하고 즐길 수 있는 최고의 축제를 만들겠다"고 밝혔다.

이천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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