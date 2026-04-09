3월30일 업무협약 체결

콘진원 제공 AD 원본보기 아이콘

문화체육관광부와 한국콘텐츠진흥원이 인공지능(AI) 기반 콘텐츠 인재를 키운다.

콘진원은 3월30일 서울대학교, 한국과학기술원(KAIST), 한국예술종합학교와 업무협약(MOU)을 맺었다고 9일 밝혔다.

콘진원은 인문, 기술, 예술 분야를 대표하는 3개 대학과 함께 'AI 콘텐츠 오케스트레이터형' 인재를 키울 계획이다. 오케스트레이터는 여러 AI 도구를 연결하고 관리해 콘텐츠 제작 전 과정을 총괄하는 역할을 말한다.

이번 사업은 최신 AI 흐름을 반영한 실무 중심 교육과 팀 프로젝트를 결합해 운영한다. 총 100명 넘는 전문인력 양성이 목표다.

교육 대상은 콘텐츠 분야에서 10년 이상 일한 현업 전문가다. 프로젝트 기반 교육에 참여할 수 있는 개인이나 팀이 지원할 수 있다. 3개 대학은 각 기관의 강점을 살려 150시간 이상 교육 과정을 운영한다. 이를 통해 AI 콘텐츠 제작과 기획 전문가를 35명 이상 배출할 예정이다.

교육생들은 대학별 전문 지도 아래 프로젝트 중심 교육을 받으며 상용화 가능성이 큰 콘텐츠를 제작한다. 우수 프로젝트는 오는 11월 열리는 인공지능 콘텐츠 페스티벌 2026에서 공개한다.

AD

유현석 콘진원 원장직무대행은 "이번 협약은 급변하는 AI 시대에 콘텐츠 산업을 이끌 전문 인력을 키우는 중요한 계기가 될 것"이라며 "K콘텐츠가 계속 성장할 기반을 만들기 위해 산학 협력을 계속 확대하겠다"라고 말했다.

이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>