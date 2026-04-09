반기별 점검 데이터 기반 의사결정 체계 구축



안전리더 중심 사전 모니터링 운영, 공백 최소

부산시가 데이터를 기반으로 중대산업재해 예방 체계를 강화한다. 데이터 점검 결과를 분석하고 사전 관계를 체계를 구축하겠다는 계획이다.

부산시는 시 소관 사업장을 대상으로 중대산업재해 예방체계를 고도화한다고 9일 알렸다.

시는 앞서 반기별 안전보건 점검 결과를 분석해 데이터 기반 의사결정 체계를 구축했다. 지난해 점검에서는 유해·위험요인 1979건을 발굴하고 93.5%를 개선했다.

위험요인 발굴 건수는 전년 대비 5배 증가했다. 현장 중심 점검 체계가 자리 잡으면서 위험 인지 역량이 높아진 결과로 분석된다.

올해부터는 '안전리더' 중심 사전 모니터링 체계를 도입해 사후 점검에서 사전 예방 중심으로 관리 방식을 전환한다. 안전보건 예산도 전년 대비 31.5% 늘렸다.

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시는 공공부문 안전관리 모델을 고도화해 지역 전반으로 확산한다는 계획이다.

박형준 시장은 "위험요인을 사전에 제거하는 것이 핵심"이라며 "데이터 기반 예방체계를 구축하겠다"고 힘줬다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr



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