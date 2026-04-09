가천대학교가 국내 대학 최초로 생성형 인공지능(AI)을 기반으로 한 'AI 도서관'을 구축하고 4월부터 본격 운영에 들어갔다. 단순히 자료를 찾는 공간을 넘어, 질문을 던지면 AI가 답을 만들어내는 '생성형 학습 환경'으로 도서관의 개념을 확장한 것이 핵심이다.

가천대 AI 도서관은 캠퍼스 중심부에 위치한 비전타워 1층에 자리해 캠퍼스 어디에서든 접근성이 뛰어나다. 200㎡ 규모의 AI 전용공간인 'GAiA(Gachon Artificial Intelligence Atelier)'를 50석 규모로 조성했다. 이곳에서는 ChatGPT, Gemini, Claude 등 주요 생성형 AI를 동시에 활용해 답변을 비교·분석할 수 있다. 같은 질문에도 서로 다른 결과를 도출하는 AI의 특성을 학습 과정에 적극 활용할 수 있도록 한 점이 특징이다.

AI 도서관은 정보검색 중심의 기존 도서관 기능을 넘어 학습과 연구 전반을 지원하는 'AI 기반 학습 허브'로 설계됐다. 글쓰기, 데이터 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 작업을 수행하는 '개인 AI 작업실'로 진화해, 인문·사회·예체능 계열 학생들도 자유롭게 활용할 수 있도록 고사양(U9·RTX 5070) 기반의 고성능 PC를 구축, 그래픽 작업과 딥러닝 기반 AI 창작·분석이 가능한 환경이 마련됐다.

가천대학교 AI 도서관 앞에서 학생들이 생성형 AI를 활용해 학습하고 있다. 가천대학교 제공 AD 원본보기 아이콘

또한 영상 제작, 이미지 생성, 음성 기반 작업까지 가능한 멀티모달 환경을 갖췄으며, 강의·프로젝트·자율 학습이 동시에 가능하며 수업 시에는 예약 기반으로, 일반 이용 시에는 도서관 좌석 예약 시스템을 통해 이용할 수 있다.

가천대는 이와 함께 재학생과 교수, 직원 등 전 구성원이 시간과 장소에 구애받지 않고 AI를 활용할 수 있는 '통합 AI 플랫폼 서비스'도 본격 운영에 들어갔다.

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이길여 가천대 총장은 "AI는 이제 선택이 아닌 기본 학습 인프라"라며 "가천대 AI 도서관은 단순한 시설을 넘어 '공부하는 방식' 자체를 바꾸는 실험실이자, 교육과 연구 전반을 AI 중심으로 혁신하는 출발점이 될 것"이라고 말했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



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