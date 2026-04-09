TK 행정통합·신공항에 재정투자 요구 예고

제1공약 '산업 대혁신'…휴머노이드 로봇 단지 유치 목표

김부겸 더불어민주당 대구시장 예비후보는 9일 대구 관련 예산을 두고 "담판해서 될 것은 담판하고, 아니면 농성을 해서라도 반드시 확보하겠다"고 밝혔다.

김 예비후보는 이날 YTN 라디오 '장성철의 뉴스명당' 인터뷰에서 대구시장 당선 시 대구 관련 중앙정부 예산 지원 문제를 두고 이 같은 각오를 밝혔다. 그는 여당의 '선물보따리' 등의 표현에 "민주당이 내건 지역 균형 발전이라는 측면에서 보면 이 지역 경제 회복, 민생 회복 정책으로 보따리가 아니다"라며 "대구도 사람이 살고 있고 국민인데 이분들이 함께 살 기회를 만들어 주는 게 중요하다"고 했다.

김 예비후보는 "전임 시장님들이 의욕을 가졌지만 중간에 여러 가지 재정적 이유 때문에 좌절된 사업들이 있다"며 "신공항 건설 사업, 대구·경북(TK) 행정통합 등 관련해 (중앙정부의) 재정투자를 요구하려고 한다"고 했다. 이어 "그런 부분에 있어 적극적으로 지원하겠다고 당 지도부도 약속하고 갔다"고 덧붙였다.

TK 행정통합 의지도 재확인했다. 그는 "누가 되더라도 바로 양쪽(대구와 경북)에서 통합 추진 테이블을 만들어 하나하나 지금까지 합의된 것은 합의된 대로, 또 새로 뭔가 조정할 필요가 있는 것은 조정해서 저는 가능한 한 빨리 추진해야 한다"며 "정부에서 한 해 5조원씩 지원을 하겠다고 한 부분이 있으니 가능한 한 빨리 지원을 받아야 뭔가 미래를 열 수 있는 그런 투자가 가능하다"고 강조했다.

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김 예비후보는 대구시장 제1 공약으로 지역 산업의 대혁신을 꼽았다. 그는 "그동안 지역의 먹거리로 가져왔던 부분들이 열심히 했고 지금 기술력을 갖고 있다"며 "당장 정부에서 지금 공모를 했던 휴머노이드 로봇 국가 첨단전략산업 특화단지 등을 유치해 지역이 잘할 수 있는 인공지능을 입힌 로봇이나 기계, 자동차 부품, 모빌리티 이런 쪽에 집중적으로 투자하고 지역 대학들의 연구역량과 고급인력이 결합하는 패러다임을 만드는 것이 가장 급한 과제"라고 밝혔다.

나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr



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