석사 월 150만·박사 200만 지급

학부 국내 연 500만·해외 5만불



한국장학재단(이사장 박창달)과 과학기술정보통신부(부총리 겸 과학기술정보통신부 장관 배경훈)는 세계 최고 수준의 과학기술 전문연구인력 양성을 위해 9일 부터 2026년 대학원 대통령과학장학금 신규 장학생 선발 신청을 접수한다.

대학원 대통령과학장학금은 이공계 분야의 우수한 인재들이 경제적 부담없이 연구에 전념할 수 있도록 지원하는 장학사업으로, 총 120명을 신규 선발해 장학금을 지원할 예정이다.

이번 선발에서는 지역 균형 발전을 도모하기 위해 전체 선발 인원 중 24명을 비수도권 최우수 대학원생으로 우대선발할 계획이다.

최종 선발된 대학원 대통령과학장학생에게는 대통령 명의의 장학증서를 수여하고, 석사과정생 매월 150만원(연간 1800만 원), 박사과정생 매월 200만원(연 2400만 원)의 장학금을 지급한다.

정부와 민간의 타 지원사업과 중복 수혜가 가능하나, 재단에서 운영하는 석사우수장학금(이공계)과 박사우수장학금(이공계)은 중복 수혜가 불가능하다.

선발 분야는 이공계 연구인력 육성 분야를 체계적으로 분류한 한국연구재단 '기초연구본부 학문단별 분류체계'에 따라 총 17개 분야로 구분해 선발한다.

대학원 대통령과학장학생은 국내 일반 및 전문대학원의 자연과학과 공학계열 전공에 입학 또는 재학 중인 자로,

주 40시간 이상 연구학업에 전념하는 전업(전일제, Full-time) 학생이 신청 가능하며, 자격 요건 검증 → 서류심사 → 면접심사 → 최종선발의 과정을 거쳐 선발한다.

학자금 신청은 한국장학재단 누리집에서 가능하며, 신청기간은 9~ 22일이다.

또한, 2026년 학부 대통령과학장학금 신규 장학생 선발을 위해 8일부터 22일까지 장학생 신청을 받는다.

올해에는 157명(국내1학년 77명, 국내 3학년 60명, 해외 20명)을 신규 선발해 지원할 예정이며,

이번 선발에서는 지역 균형 발전을 도모하기 위해 전체 선발 인원 중 26명을 비수도권 최우수 대학생으로 우대선발할 계획이다.

선발된 국내 장학생에게는 등록금 전액과 학업 장려비(학기당 250만원)가 지원되며, 해외 장학생은 연간 최대 미화 5만불 이내에서 학비 및 체재비를 지원한다.

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박창달 한국장학재단 이사장은 "미래 과학기술을 견인할 이공계 인재들이 학업과 연구에만 전념할 수 있는 토대를 마련하는 것이 재단의 중요한 책무"임을 강조하며 "투명하고 공정한 선발 프로세스를 확립하고, 이공계 지원 사업의 외연 확장과 사업 내실화를 위해 다각적인 제도 개선 노력을 기울여 이공계 국가 우수 인재 양성 지원 체계를 지속적으로 강화해 나가겠다"라고 밝혔다.

영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr



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