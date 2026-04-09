박홍근 '전쟁 추경' 3조 증액에 "국채 발행하란 건가" 신중 검토

2차 추경 가능성에 "너무 앞서갈 필요 없어"

박홍근 기획예산처 장관은 26조2000억원 규모의 '전쟁 추경'안을 심사 중인 국회가 3조원가량을 증액한 것을 두고 "국채 발행을 해서 추경을 더 하라는 뜻인지 신중하게 검토할 수밖에 없다"고 말했다. 2차 추경 가능성에 대해선 "너무 앞서갈 필요는 없다"고 말했다.

박 장관은 9일 CBS 라디오에 출연해 2차 추경(추가경정예산)을 상황이 안 좋으면 또 할 수 있냐는 사회자 질문에 "중동 전쟁이 우리 경제에 미칠 파급을 지금은 누구도 정확히 예측할 수 없다"며 이렇게 말했다.

삼성전자 삼성전자 close 증권정보 005930 KOSPI 현재가 204,500 전일대비 6,000 등락률 -2.85% 거래량 14,532,460 전일가 210,500 2026.04.09 12:05 기준 관련기사 [초동시각]키즈폰의 배신…정부 나서야 "기술이 일상에 스며들도록"…삼성전자가 S26 디자인에서 중시한 ‘이것’ 글로벌 군비 확장 속 방산 산업 장기 성장 기대...기회를 더 크게 살리려면? 전 종목 시세 보기 가 1분기 영업이익으로 57조2000억원을 올리는 등 반도체 호황과 주식시장 활성화로 이번 추경에서 상정한 초과세수보다 더 수입이 더 늘어날 것이라는 지적에는 조심스러운 태도를 보였다.

그는 "전반적인 세입 상황이 비관적이지는 않지만, 그게 얼마나 될지는 예측하기 어렵다"며 "지금 시장 상황 등을 보면 전쟁의 충격으로 빠지는 부분이 있고 유류세도 인하를 했다"고 말했다.

박 장관은 국회 추경 심사 상황에 관해선 "예결위 소위를 통해 최종적인 증액과 감액 사업 심사를 오늘 밤늦게까지 마치고 내일 오전 여야 지도부와 최종 합의가 된다면 내일 늦은 오후 본회의에서 처리할 수 있을 것"이라고 전망했다.

그는 국회 심사 과정에서 추경 예산 규모가 늘어나게 될 가능성이 있느냐는 물음에는 "이번에 빚 없는 추경안은 편성했다"며 "국회가 3조5000억원 정도 증액을 요구했는데, 국채를 발행해서 추경을 더 하라는 뜻인지 우리로서는 신중하게 검토할 수밖에 없다"고 했다. 국회 요구를 수용해 증액하게 된다면 국채 발행으로 빚을 내야 할 수밖에 없어 신중히 판단해야 한다는 의견이다.

일시 휴전에 들어간 중동전쟁 전황과 관련해선 "그나마 다행이지만 향후 어떻게 전개될지 누구도 예측할 수 없다"며 "2주 후 전쟁이 끝나더라도 이미 공급망 체계가 다 흔들린 상황"이라고 평가했다.

그러면서 "따라서 이번 추경은 선제적인 방파제를 쌓은 의미가 있다"며 "방파제를 미리 쌓아 부정적인 부분을 최소화하려 다른 나라보다 발 빠르게 움직인 재정 대응"이라고 덧붙였다.

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추경 사업에 전쟁 피해와 관련이 없는 사업이 담겼기 때문에 '지방선거 매표용'이라는 야권의 지적에는 "경기 불안으로 장기적이고 직접적인 피해를 받는 분야"라고 반박했다.



국민의힘은 추경 심사 과정에서 청년 일 경험 시범사업, 관광산업 융자지원, 중화권 관광객 유치 지원 사업, 체납관리단 등이 '전쟁 추경' 명목에 부합하지 않는다며 6·3 지방선거를 앞둔 '선거용 쌈짓돈'이라고 비판하고 있다.

세종=조유진 기자 tint@asiae.co.kr



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