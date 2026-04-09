"실험은 끝났다… 검증된 실행력으로 사천 재도약 이끈다"



박동식 사천시장이 차기 시장 선거 출마를 공식 선언하며 강도 높은 메시지로 본격적인 선거전에 돌입했다.

박 시장은 9일 오전 10시 30분 사천시 청사 2층 브리핑룸에서 기자회견을 열고 "사천의 미래를 더 이상 미룰 수 없다"며 "검증되지 않은 변화가 아닌, 결과로 증명하는 시정을 다시 세우겠다"고 출마를 선언했다.

박동식 사천시장이 9일 시청 브리핑룸에서 기자회견을 하고 있다. AD 원본보기 아이콘

이날 그는 사천의 현 상황에 대해 직설적인 평가를 내놓았다. "우주항공 산업이라는 국가적 기회 속에서도 시민이 체감하는 변화는 미미했다"며 "계획만 있고 실행이 따르지 않았고, 정책은 있었지만, 성과는 시민의 삶으로 이어지지 못했다"고 강하게 비판했다.

이어 "사천은 더 이상 가능성만 말하는 도시로 머물러서는 안 된다"며 "지금 필요한 것은 실험이 아니라 검증된 리더십"이라고 강조했다.

박 시장은 경상남도의회 의장과 도의원, 사천시장 재임 경험을 언급하며 "의회와 집행부를 모두 경험한 후보만이 정책을 실제 성과로 바꿀 수 있다"고 강조했다. "행정의 흐름을 모르는 상태에서의 도전은 시민의 시간을 낭비하는 것"이라며 경쟁 구도에 대해서도 견제 메시지를 던졌다.

주요 공약으로는 ▲우주항공 산업을 실질적인 일자리와 지역경제 성장으로 직결 ▲청년 유출을 막고 유입으로 전환하는 구조적 정책 추진 ▲지시·보고 중심 행정에서 책임·완결형 행정으로 전환 ▲예산 전면 재편을 통한 선택과 집중 투자 등을 제시했다.

박 시장은 "보여주기식 성과는 과감히 버리고 시민이 체감하는 결과로 평가받겠다"며 "경험으로 증명하고 결과로 답하겠다"고 밝혔다.

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이어 "사천을 바꾸는 선택의 순간, 시민과 함께 반드시 해내겠다"고 강조했다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr



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