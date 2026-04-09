강원도교육청, 건축 설계공모

외주 대신 ‘건축허브’ 직접 운영

건축 설계공모 지역 제한

"도내 건축사 참여 기회 넓힌다"

강원특별자치도교육청은 설계비 추정가격 1억원 이상의 건축 설계용역에 대한 설계공모를 기존 외주용역에서 자체 추진 방식으로 전환한다고 9일 밝혔다.

이는 국토교통부에서 구축한 건축허브를 이용하여 공모의 전 과정을 자체적으로 운영하는 방식으로, 진행 과정의 투명성·객관성 확보와 예산 절감이 기대된다.

또한, 공모 참여 대상에 지역 제한을 두어 도내 건축사의 참여 기회를 확대하고 지역 경제 활성화와 건축사 기술 수준 향상에 기여할 예정이다.

추정 설계용역비 3억3000만원 미만은 강원소재 건축사, 3억3000만원 이상은 강원소재 건축사 또는 강원소재 건축사를 포함한 공동응모로 참여할 수 있다.

자체 설계공모의 첫 사업은 '황지중앙초 강원형학교 시설 증·개축공사 설계용역'이며, 건축허브를 통해 공모 절차를 이행한 후, 5월 20일(수) 교수, 건축사, 관계전문가로 구성된 심사위원회를 개최해 작품을 평가하고 당선작을 선정한다.

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손도헌 시설과장은 "설계공모의 공정성 확보 및 참여자 편의를 위해 건축허브를 이용한 자체 추진으로 전환했다"며 "유튜브를 통한 생중계 및 현장설명회 실시와 드론 촬영 영상을 통한 대지 설명 등으로 심사의 객관성을 더욱 확보하겠다"고 말했다.

춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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