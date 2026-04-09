부산시·부산케이블앤엔지니어링, 제3공장 설립 MOU 체결

부산시가 대규모 외국인 투자 유치와 신규 일자리 창출에 나섰다.

부산시는 9일 부산케이블앤엔지니어링과 산업용 특수케이블 생산시설 건립을 위한 투자양해각서(MOU)를 체결했다고 알렸다.

이번 투자는 외국인직접투자 3900만달러(약 546억원) 규모로 435명의 신규 고용이 계획됐다. 이 기업은 2019년 부산에 설립된 이후 세 번째 추가 투자다.

부산케이블앤엔지니어링은 산업용 특수케이블을 생산하며 글로벌 수요 대응과 지역 공급망 구축에 참여해 왔다. 부산 투자 이후 5년 만에 수출 1억달러를 달성하는 등 성장세를 이어가고 있다.

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시는 법인 설립부터 공장 확보, 비자 발급까지 원스톱 지원 체계를 운영해 투자 환경을 조성해 왔다.

박형준 시장은 "소재·부품 기업의 추가 투자는 부산의 투자 경쟁력을 보여주는 사례"라며 "산업 생태계 확장과 일자리 창출로 이어지도록 지원하겠다"고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr



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