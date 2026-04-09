삼표시멘트는 세계 물의 날을 맞아 삼척시 주요 하천에서 환경 정화 활동을 펼쳤다고 9일 밝혔다.

삼표시멘트 임직원들이 지난 3월 27일 삼척시 관내 주요 하천의 수질 개선과 수자원 보호를 위한 환경 정화활동을 실시한 후 기념촬영을 하고 있다. 삼표시멘트 AD 원본보기 아이콘

세계 물의 날(3월 22일)은 물 부족과 수질 오염의 심각성을 알리고 수자원 보전의 중요성을 되새기기 위해 1992년 유엔(UN) 총회에서 지정한 기념일이다. 삼표시멘트는 매년 세계 물의 날에 지역 사회와 연계한 환경 보호 캠페인을 진행해 오고 있다.

이번 활동은 삼척시가 주관하는 '1사 1 하천 가꾸기 운동'의 일환으로 진행됐다. 삼표시멘트 임직원들은 지역 주민들의 주요 수자원이자 쉼터인 오십천에서 방치된 폐기물과 생활 쓰레기를 수거했다.

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삼표시멘트 관계자는 "지역 사회의 소중한 자산인 하천 환경을 정비하고, 물의 가치를 다시 한번 되새길 수 있어 뜻깊다"며 "앞으로도 지역 대표 기업으로서 실질적인 환경 보전 활동을 확대해 ESG 경영을 강화하고 지역 사회와의 상생에 앞장서겠다"고 말했다.

이서희 기자 dawn@asiae.co.kr



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