‘축구장 440개 면적’ 규제 풀려

고속도로 연계 개발 탄력

내촌면 일대 지역 경제 활성화 기대

경기 포천시 내촌면 주민들의 12년 숙원이었던 내촌취수장 폐지가 드디어 가시화됐다.

포천시는 지난 8일 기후에너지환경부로부터 '포천시 수도정비기본계획(부분)변경' 최종 승인을 받았다. 포천시 제공 AD 원본보기 아이콘

포천시는 지난 8일 기후에너지환경부로부터 '포천시 수도정비기본계획(부분)변경' 최종 승인을 받았다고 9일 밝혔다. 이번 승인으로 2014년부터 시작된 내촌취·정수장 폐지 노력이 12년 만에 결실을 맺게 되었으며, 장기간 지역 발전을 가로막았던 강력한 개발 규제가 해소될 전망이다.

내촌취수장은 왕숙천 지하수를 취수원으로 하는 시설로, 1994년 준공 이후 하루 1100㎥의 수돗물을 내촌면에 공급해왔다. 그러나 2009년 광역상수도 보급 이후 운영이 중단됐고, 2010년 '수도법 시행령' 개정으로 취수시설 반경 1㎞ 이내가 공장설립 제한지역으로 지정되면서 장기간 가동하지 않는 시설임에도 각종 개발 규제의 원인이 돼 왔다. 이에 따라 지역 주민들은 시설 폐지와 규제 해제를 지속적으로 요구해 왔다.

포천시는 이 같은 문제를 해소하기 위해 2014년 수도정비기본계획 변경을 시작으로 내촌취·정수장 폐지를 꾸준히 건의해 왔으며, 이번 승인으로 3.14㎢ 규모의 개발 제한지역 해소 기반을 마련했다. 이에 따라 포천~화도 고속도로 등 주변 인프라와 연계한 다양한 개발이 가능해져 지역개발에도 탄력이 붙을 전망이다.

다만 실제 공장설립 제한지역 해제를 위해서는 경기도의 내촌취수장 폐지 인가를 받은 뒤 기후에너지환경부에 제한지역 해제를 신청해야 한다.

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포천시 관계자는 "관계기관과 적극 협의해 조속한 규제 완화와 안정적인 수도 공급이 이뤄질 수 있도록 하겠다"며 "지역개발과 주민 불편 해소로 이어질 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

포천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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