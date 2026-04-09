옛 전남도청 건물 시대정신 담긴 건축유산 조명

회의실 도면…설계 의도 해석할 설명 자료 충분

광주 동구청사 전경. AD 원본보기 아이콘

광주 동구는 오는 24~25일 5·18 민주광장 일원에서 열리는 '2026 광주 국가 유산 야행'에서 옛 전남도청을 중심으로 근대 건축 유산의 가치와 의미를 조명하는 다양한 프로그램을 운영한다고 9일 밝혔다.

약 2년 5개월간의 복원 공사를 마친 옛 전남도청은 다음 달 중 정식 개관을 앞두고 있다. 동구는 이번 야행을 통해 민주화의 상징적 공간으로 알려진 옛 전남도청을 역사적 의미를 넘어, 근대기 광주의 변화와 시대정신이 담긴 건축 유산으로서 다시 바라보는 데 초점을 맞춘다.

1930년 일제강점기에 지어진 전남도청 구본관과 회의실은 한국인 건축가 김순하가 설계한 광주의 대표적 근대 건축물이자 시 지정문화 유산이다. 특히 회의실 설계도면이 현재까지 남아 있어 당시 건축 과정과 설계 의도를 보여주는 중요한 자료로 평가된다.

렉처 콘서트 '건축가의 고민'에서는 역사 강사 큰 별 쌤 최태성이 참여해 전남도청 구본관과 회의실의 건축 배경과 의미를 쉽고 흥미롭게 풀어낸다. 여기에 이머시브 연극을 더 해 당시 시대상을 생생하게 전달할 계획이다.

전시 '건축가의 방'에서는 설계 도면을 중심으로 건축가 김순하의 삶과 작업 세계를 조명한다. 또한 '건축미로 탈출', '100년 후의 건축' 등 체험 프로그램을 통해 시민들이 건축 유산을 쉽고 재미있게 접할 수 있도록 구성했다.

동구는 이 같은 프로그램들을 통해 건축이라는 새로운 접근 방식으로 시민들이 근대 건축 유산을 보다 입체적으로 이해하고, 공간이 지닌 역사·문화적 가치를 체험적으로 느낄 수 있도록 한다는 방침이다.

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동구 관계자는 "옛 전남도청을 현대사의 상징을 넘어 근대 건축 유산으로 재조명하고자 했다"며 "건축이라는 새로운 접근을 통해 시민들이 이 공간의 의미와 가치를 더욱 깊이 이해하는 계기가 되길 기대한다"고 말했다.

호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr



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