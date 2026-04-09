중동 리스크에 포장재 '2주 재고'…식품업계, 정부에 긴급 지원 요청

식품·외식산업 수급 위기 극복

경영 안정화를 위한 정책 공동건의서 제출

중동 사태 장기화 여파로 식품·외식업계가 원부자재와 포장재 수급에 차질을 빚으면서 정부에 긴급 지원을 요청했다.

한국식품산업협회 등 13개 관련 단체는 공동건의서를 통해 "나프타 공급 불안으로 비닐·필름·PET 용기 등 주요 포장재 확보에 차질이 발생하고 있으며, 일부 품목은 재고가 약 2주 수준까지 감소한 상황"이라고 9일 밝혔다.

업계는 사태가 장기화할 경우 단순 원가 상승을 넘어 제품 생산과 외식업 운영 전반에 차질이 불가피하다고 우려했다. 특히 포장재는 식품 생산 과정에서 필수 요소인 만큼 공급이 흔들릴 경우 전체 공급망에 연쇄적인 영향을 줄 수 있다는 지적이다.

여기에 고금리·고환율·고물가 등 '3고(高)' 환경이 지속되면서 원가 부담은 이미 감내 가능한 수준을 넘어섰다는 게 업계 설명이다. 일부 기업은 가격 인상 여력마저 제한된 상황에서 수익성 악화가 불가피한 처지에 놓였다는 것이다.

협회를 비롯한 13개 단체는 ▲식품 포장재 원료 우선 공급 ▲원가 부담 완화를 위한 정책 지원 ▲관련 규제의 탄력적 운영 및 시행 시기 조정 ▲행정·통관 절차 신속화 등 정부 차원의 종합 대응을 건의했다.

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박진선 협회장은 "식품 산업은 국민 생존과 직결된 핵심 민생 산업"이라며, "현재 상황은 개별 기업 차원을 넘어 식품 공급망 전반의 불안정성이 확대될 수 있는 중요한 시기"라고 말했다. 이어 "안정적인 식품 공급을 유지하기 위해서는 정부의 신속하고 실효성 있는 정책 지원이 중요한 상황"이라며 "현장에서 체감할 수 있는 정책적 지원이 필요하다"고 덧붙였다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr



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