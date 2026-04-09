병원 치료 흉내 낸 '목매달기' 운동 유행

질식 사망 사례도…전문가 "척수 손상 위험"

출산·취업 등 바쁜 일상 속에서 목 통증을 호소하는 이들이 늘어난 가운데, 중국에서 병원 치료를 모방한 이른바 '목매달기 운동'이 새로운 트렌드로 확산하고 있다. 다만 실제 사망 사고까지 발생하며 안전성에 대한 논란이 커지고 있다.

목 견인기를 사용하고 있는 중국인들의 모습. 웨이보 AD 원본보기 아이콘

7일(현지시간) 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 최근 중국 젊은층 사이에서 '목매달기 운동'이 유행처럼 번지고 있다. 나무 등에 줄을 걸고 머리를 고정한 채 몸 전체를 공중에 매달아 경추 통증을 완화하려는 방식이다.

본래 이 운동은 중국의 노년층 사이에서 시작된 것으로 알려졌다. 실제 중국 도시의 공원에서는 노인들이 나무에 줄을 걸고 머리를 고정한 채 발을 띄운 뒤 시계추처럼 몸을 흔드는 모습을 흔히 볼 수 있다. 최근에는 이를 따라 하는 젊은층이 늘며 단체로 모여서 해당 운동을 하는 사례까지 등장했다.

이 같은 유행은 중국 내 경추 질환 증가에 있다. 2024년 중국 경추 건강 백서에 따르면 중국 내 경추 질환자는 2억명을 넘어섰는데 이 중 40% 이상이 30세 미만이다. 장시간 스마트폰·컴퓨터를 사용하는 습관 등이 주요 원인으로 꼽힌다.

목 매달기 운동을 하고 있는 중국 남성의 모습. SCMP 원본보기 아이콘

이 운동을 실제로 해본 참여자들은 해당 운동이 병원에서 시행하는 경추 경인 치료와 유사한 효과를 낸다고 주장하지만, 전문가들은 이 운동이 의료적 치료와는 전혀 다른 위험한 행위라고 지적한다.

병원에서 시행하는 경추 견인은 의료진의 감독 아래 각도와 무게, 운동 시간 등을 정밀하게 조절해 진행되며 일반적으로 체중의 10~15% 수준의 힘만 가해진다. 반면 '목 매달기 운동'은 몸 전체 하중이 목에 집중되는 데다 흔들림이나 비틀림 동작까지 더해져 경추 탈구나 골절을 유발할 수 있다.

실제 사고도 발생한 바 있다. 지난해 5월 충칭에서는 50대 남성이 해당 운동을 시도하다 질식으로 숨지는 사례가 보고됐다.

동부전구 공군병원 재활의학과 선임 치료사는 "통제되지 않은 상태에서 목에 강한 하중을 가할 경우 혈관과 신경을 자극해 어지럼증이나 구토를 유발할 수 있고 심할 경우 척추 손상이나 마비로 이어질 수 있다"고 경고했다.

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온라인에서도 해당 운동과 관련해 우려가 이어지고 있다. 일부 누리꾼들은 "보기만 해도 위험해 보인다", "순간적으론 나아 보일 수 있지만, 잠깐을 위해 목숨을 걸 필요는 없다", "그냥 아프면 병원을 가는 게 좋을 것 같다" 등의 반응을 보이고 있다.

박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr



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