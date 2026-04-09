원료 자급화 가속

GC 녹십자 녹십자 close 증권정보 006280 KOSPI 현재가 144,200 전일대비 1,600 등락률 +1.12% 거래량 16,392 전일가 142,600 2026.04.09 10:40 기준 관련기사 GC녹십자웰빙, hADM 무세포동종진피 '지셀르 리본느' 日 수출 계약 체결 GC녹십자, 면역글로불린 혈전 불순물 정밀 탐지 기술 개발 GC녹십자, MSCI ESG평가서 'AA' 획득…3년 연속 등급 상승 전 종목 시세 보기 는 미국 자회사 ABO플라즈마의 텍사스주 라레도(Laredo) 혈장센터가 미국 식품의약국(FDA) 허가를 획득했다고 9일 밝혔다. 이는 당초 예상보다 3개월 이상 앞당겨진 성과로, ABO플라즈마의 운영 전문성과 라레도 센터의 신속한 공정 안정화 역량이 입증된 결과다.

텍사스주에 개소한 라레도 혈장센터 내부 사진. GC녹십자 AD 원본보기 아이콘

미국에서는 FDA 승인을 받은 혈장센터에서 채취한 혈장만 상업적 판매나 의약품 원료로 사용할 수 있다. 이번 허가로 ABO플라즈마는 미국 내 운영 중인 7개 혈장센터 모두에 대해 FDA 승인을 확보했으며, 원료 혈장 확보 역량을 한층 강화하게 됐다.

ABO플라즈마는 연내 텍사스 주 이글패스(Eagle Pass)에 8번째 센터를 개소할 예정이다. 회사측은 2028년까지 전 센터의 가동률을 100%로 끌어올려, '알리글로(Alyglo)' 생산에 필요한 원료 혈장 80%를 자체 조달한다는 방침이다. 이는 공급망 리스크를 선제적으로 관리하는 동시에, 가치사슬(Value chain) 내재화를 강화하는 글로벌 혈장분획제제 기업의 전략과 궤를 같이한다.

원료 내재화는 향후 수익 구조 개선의 핵심 동력으로도 작용할 전망이다. 외부 시장의존도를 낮춰 원가 경쟁력을 확보함으로써 제품의 영업이익률을 극대화할 수 있기 때문이다.

허은철 GC녹십자 대표이사는 "견고한 사업 구조를 기반으로 미국 혈장분획제제 사업 경쟁력을 강화해 나갈 것"이라고 말했다.

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한편, GC녹십자는 정맥주사형(IV)인 알리글로의 투여 편의성을 개선한 피하주사형(SC) 면역글로불린을 개발하고 있다.

정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr



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